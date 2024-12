E’ morto Gian Paolo Dara, lutto nel mondo della comunicazione empolese

Empoli, 13 dicembre 2024 – Lutto nel mondo della comunicazione empolese. E’ morto Gian Paolo Dara, creator digitale, operatore e regista, fondatore di una web tv locale con cui dava voce al territorio. Da tempo lottava contro una grave malattia, ma nonostante tutto non aveva mai perso il sorriso e la sua voglia di fare.

Tra i tanti progetti portati avanti negli anni si ricorda soprattutto l’esperienza di Smart Tv, con la quale aveva creato programmi di intrattenimento e sport molto seguiti in città e che aveva dovuto lasciare a malincuore a causa della malattia.

Era molto conosciuto anche per la sua precedente attività di mago e prestigiatore, per tutti il Mago Hogan, sempre pronto a strappare un sorriso a grandi e piccini. E proprio per il suo proverbiale sorriso sarà certamente ricordato. Una persona amata e benvoluta che lascia un grande vuoto nella comunità.