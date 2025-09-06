Lezioni gratuite di inglese nella biblioteca di Terrarossa

Imparare l’inglese… gratuitamente. Comincerà lunedì 6 ottobre un corso di lingua inglese livello A, progettato per principianti che desiderano acquisire una solida base nella lingua inglese, sia per scopi personali, sia professionali. Il corso fornirà competenze linguistiche di base, dando ai partecipanti gli strumenti necessari per acquisire familiarità con le principali strutture grammaticali e lessicali della lingua inglese, fornire informazioni su sé stessi e sugli altri utilizzando espressioni e vocaboli di uso comune.

Il progetto ha come ente capofila il Comune di Massa, come ente esecutore l’Accademia di Belle Arti di Carrara, come ente partner il Comune di Licciana Nardi e come soggetto delegato alla formazione Scuola di lingue Federica Lo Franco, il corso nel dettaglio si articolerà in 30 ore che si svolgeranno il lunedì e il mercoledì (dalle 18 alle 20) nei mesi di ottobre e novembre nella Biblioteca Albino Fontana di Terrarossa. E’ completamente gratuito, perché cofinanziato dal Fondo sociale europeo+ 2021-2027 nell’ambito del progetto ‘Connessioni Apuane: una comunità in dialogo dalla Lunigiana al mare’.

La data di apertura iscrizioni è oggi: termineranno il 26 settembre. Per le iscrizioni è possibile contattare il Comune di Licciana, Ufficio Cultura, dalle 9 alle 11, dal lunedì al venerdì, nella sede centrale del comune piazza Municipio, a Licciana Nardi. Le referenti sono Sabrina Bertoloni e Martina Bellotti, telefono 0187 474926- 474938; email: [email protected]; [email protected]. Maggiori informazioni si possono trovare contattando FLF Scuola di Lingue, Piazza Fabrizio de André, 54038 Montignoso, telefono 0585 1925913, email: [email protected]; [email protected].