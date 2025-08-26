Le ‘Nuove proposte’ per il Premio Lunezia

Non è colpa di Manganiello
Non è colpa di Manganiello
CronacaLe ‘Nuove proposte’ per il Premio Lunezia
26 ago 2025
MONICA LEONCINI
Le iscrizioni per il Premio Lunezia Nuove proposte 2025 sono ancora aperte. La kermesse quest’anno festeggia il trentennale e invita i giovani cantanti a iscriversi, entro la mezzanotte del 30 agosto. La pre finale si svolgerà a Roma, davanti al Colosseo, la sera del 14 settembre. Il Premio Lunezia è un consolidato appuntamento della cultura musicale italiana, premia il valore musical-letterario delle canzoni italiane. Nato ad Aulla, dal 2001 ha aperto una sezione nuove proposte, a cui possono iscriversi band, cantautori e autori di testo. Il mondo della musica italiana riconosce un credito di merito a chi raggiunge le finali e ancor più ai migliori classificati, il direttore artistico Loredana D’Anghera e il suo team sono al lavoro per confermare e intensificare la presenza di promoter e produttori, nonché per le eventuali esposizioni radio-televisive. Dal 2012 i finalisti sono promossi da Radio Rai. Dal 2023 il vincitore ha un contratto editoriale con Sony Music Publishing. La partecipazione alle fasi finali ha indotto relazioni e collaborazioni per diversi concorrenti, oltre che ad avere consegnato un credito di merito a tutti i finalisti e al vincitore. La serata finale avrà supporto radiofonico nazionale e anche Radio Bruno offrirà promozione a uno degli otto finalisti. Informazioni e modulistica per partecipare si possono trovare sul sito del Premio Lunezia.

M.L.

