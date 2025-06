Le accuse sui rifiuti: "Una gaffe di Mirabella". De Pasquale si difende

"Le illazioni del consigliere Filippo Mirabella prive di fondamento". Questa la replica dell’ex sindaco Francesco De Pasquale alle accuse di danno erariale sulla questione della differenziata. "Sottolineo - spiega De Pasquale - la disonestà intellettuale con cui Mirabella evidenzia che il conferimento dell’alluminio assieme al vetro sia stata una nostra idea. L’alluminio viene raccolto assieme al vetro fin dai sempre. Nel 2006 con l’introduzione della differenziata porta a porta, questa metodologia non è stata modificata dall’amministrazione Zubbani e veniva confermata nel 2016".

Ricordando le gaffe del consigliere Mirabella, l’ex sindaco ricorda che il sistema in vigore era legittimo, tanto da essere inserito nell’accordo quadro tra Anci e Conai. "Non l’abbiamo cambiato perché, quando siamo arrivati oltre che affrontare un problema enorme sui numeri della raccolta differenziata, abbiamo appreso che le partecipate non potevano cambiare senza le autorizzazioni, che sono arrivate nel luglio 2022. Mirabella era candidato con i socialisti e Italia Viva, i cui esponenti oggi supportano l’amministrazione. Non è un caso che esca su questo tema in un momento in cui l’amministratore unico di Retiambiente, ex coordinatore di Italia Viva, sia nell’occhio del ciclone per omissioni o errori di comunicazione nel passaggio da un sistema di raccolta a un altro".