"Su Salanetti la giunta smetta di nascondersi"

PORCARI"Interessante leggere come, Fornaciari e Menchetti, evitino da mesi di rispondere alla semplice domanda su che fine abbia fatto il Ricorso Straordinario che costa ai Porcaresi quasi 22 mila euro e, pur di spostare l’attenzione, si avventurano nel campo, evidentemente a loro poco familiare, delle norme sul procedimento amministrativo, per la trasparenza e la partecipazione". Questa la replica secca di Barbara Pisani (foto), capogruppo de “La Porcari che Vogliamo“ all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fornaciari sull’impianto di Salanetti. "È ormai noto – prosegue Pisani – che non hanno minimamente idea del lavoro fatto dai comitati ambientali contro l’impianto, ma che ora cerchino anche di sminuire il Comitato No Impianto Pannoloni Salanetti, da sempre presentatosi come comitato spontaneo, è inaccettabile. Rasenta poi il ridicolo il fatto che, per provare a riabilitare l’operato di un’amministrazione, che ha prestato il fianco per mesi all’azione di chi l’impianto lo vuole realizzare, dichiarino il falso. Sono proprio così disperati? In ogni caso dimostrano l’assoluta ignoranza della legge". Poi l’affondo finale. "Visto che Fornaciari e Menchetti mettono in ridicolo il lavoro dei cittadini e dei comitati ed elogiano se stessi ed il loro grande lavoro tecnico, perché, invece di preoccuparsi della consigliera Pisani, non informano i Porcaresi di quali sono le motivazioni che verranno scritte nel preavviso di diniego? Col passare dei giorni, il dubbio che siano motivazioni facilmente superabili da RetiAmbiente diventa sempre più consistente".