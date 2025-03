Lavori per il rilancio delle Terme. Apre il cantiere sul viale di accesso

Da tempo l’attuale amministrazione comunale ha deciso di investire sulle potenzialità curative delle acque delle Terme di Equi e le capacità di ricettività turistica di questa borgata, incastonata nel cuore delle Apuane. E pochi giorni fa ulteriori opere sono iniziate nelle prossimità dello stabilimento termale in via Noce Verde. Si tratta di lavori di rigenerazione urbana che trasformeranno completamente il viale d’ingresso e zone circostanti. Una riqualificazione dell’area fra le Terme di Equi e il borgo per un investimento di 250mila euro, finanziato con l’aggiudicazione di un bando regionale per 196.500 euro e con 53.500 euro di fondi del bilancio comunale. L’ente appaltante come detto è il Comune di Fivizzano, mentre l’importo complessivo dei lavori è di 250mila euro con un ribasso d’asta del 2,50%. L’impresa appaltatrice, è la Ceragioli Costruzioni Srl di Camaiore in provincia di Lucca. Il direttore dei lavori l’architetto Paolo Folegnani, mentre il Rup è il geologo Germano Ginesi. Il Csp e Cse l’ingegner Matteo Bestazzoni, il direttore del cantiere è Stefano Ceragioli.

I lavori, sono stati consegnati il 10 marzo scorso, la loro durata è stimata in 90 giorni e la fine lavori è prevista per l’8 giugno prossimo. L’impresa sub-appaltatrice è la Belvedere Srl di Fivizzano con sede nell’Area Pip della frazione di Rometta. Per la prossima stagione termale, quindi, i pazienti che si sottoporranno alla cura delle acque, turisti e visitatori, saranno accolti in un ambiente decisamente funzionale e rinnovato sia nelle strutture che nell’immagine. Equi Terme fra l’altro, è giusto ricordarlo, è raggiungibile anche in ferrovia sulla tratta Aulla-Lucca, è sede inoltre del ’Geo-Lab’ e soprattutto è un polo di attrazione turistica anche con finalità didattiche in quanto nella sua famosa ’Grotta della Tecchia’ conserva le testimonianze della presenza dell’uomo preistorico (Homo di Neanderthal) e dell’Orso Speleo, l’orso delle caverne. Un concentrato di ricchezze antropologiche e storico-culturali davvero uniche in tutta la Provincia, che fanno di Equi Terme una meta turistica veramente originale.

Roberto Oligeri