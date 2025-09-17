Lavori di via Roma, parla il Comune: "I residenti adeguatamente informati"

"I residenti sono stati informati da tempo". In merito alle dichiarazioni della consigliera Michela Bertelloni sulla chiusura temporanea di Via Roma, l’amministrazione comunale guidata da Gianni Lorenzetti (nella foto) fa chiarezza. "Non c’è stata nessuna mancanza di rispetto verso cittadini e commercianti: l’ordinanza della polizia municipale è stata pubblicata la scorsa settimana e i cartelli di divieto di sosta sono stati affissi con largo anticipo, ben oltre le 48 ore previste dalla legge. Le comunicazioni quindi ci sono state e nei tempi corretti. I lavori su via Roma non sono una sorpresa, ma un passaggio necessario dopo il grande intervento che Gaia ha portato avanti nei mesi scorsi per il nuovo acquedotto. Già allora era stato detto chiaramente che, una volta concluso quel cantiere, sarebbe stato indispensabile rifare l’asfalto. Si è scelto di non intervenire nei mesi estivi proprio per non creare ulteriori disagi".

"Il cantiere durerà circa una settimana, condizioni meteo permettendo. Sarà organizzato a tratti: la strada sarà chiusa dalle 8 del mattino alle 18, ma riaprirà ogni sera e sarà sempre percorribile di notte. Questo significa che i disagi saranno ridotti al minimo e che, a lavori conclusi, via Roma potrà finalmente contare su un asfalto nuovo, segnaletica rinnovata e condizioni di sicurezza migliori".

"Per quanto riguarda la viabilità e i parcheggi, è bene ricordare che la circolazione è garantita dal doppio senso già istituito in Via VIII Aprile. Non ci sono auto abbandonate come è stato detto: la polizia municipale ha fatto controlli accurati e proprio domenica 14 settembre è stata rimossa un’auto priva di assicurazione. È bene precisare anche che i veicoli senza revisione non possono circolare, ma possono sostare, e quindi non creano problemi. Oggi non si registrano criticità particolari né sulla disponibilità dei parcheggi né sulla sicurezza della zona. Sappiamo che ogni cantiere porta inevitabilmente un po’ di disagio, soprattutto in un’arteria importante come via Roma. Ma crediamo sia giusto sottolineare che questo è un disagio momentaneo, necessario per un risultato che sarà un miglioramento duraturo per tutta la frazione di Capanne e per le attività che vi operano. Infine, ci preme ricordare che della situazione era stata informata anche la consigliera Bertelloni, sia nell’ultimo consiglio comunale che in altre occasioni".