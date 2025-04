La passeggiata Quei tesori dal Pomario al Ducale

Grande successo per la seconda edizione della ’Passeggiata dal Pomario al Ducale’ organizzata da ’Leonardo’ angolo artistico culturale. Con partenza dalla sede del circolo a Borgo del Ponte, il gruppo guidato da Giuseppe Giusti, ha attraversato la zona del Pomario Ducale per entrare nel sentiero sopra le Grazie che porta dietro al maestoso Castello Malaspina per terminare poi al Duomo dopo aver percorso la Piastronata. Durante il tragitto la guida ha ripercorso la storia dei monumenti più importanti e delle zone più significative che a mano a mano si incontravano: storia, natura e cultura, un connubio inossidabile specie per il nostro territorio che ne è incredibilmente ricco. La ’Passeggiata’ è stata molto partecipata: l’iniziativa era sold out.

Nota stonata, l’abbandono totale del sentiero che, per il secondo anno consecutivo, è stato ripulito proprio in occasione di questo evento dai volontari del circolo Leonardo, poiché versava in completo stato di inaccessibilità tra frane, alberi caduti e rovi. Per questo i promotori dell’iniziativa lanciano un appello alle istituzioni e al Comune poiché la mancata manutenzione ordinaria sta cancellando viottoli e sentieri meravigliosi che appartengono invece al tessuto storico e ambientale di Massa.

Prossimo appuntamento, il 10 maggio, un laboratorio per la festa della mamma ’Io e mamma’, con Giulia Manfredi, pensata per far vivere un’esperienza magica, realizzare un oggetto con fiori essiccati, da mettere poi nel cassetto dei ricordi, tra mamme e figli... di tutte le età. Per le prenotazioni, tel. 327 0509533.