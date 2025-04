Inizia il Giubileo degli adolescenti. Quattro pullman per la capitale

Sono partiti per Roma questa mattina (alle 5 da Pontremoli, un’ora dopo da Massa), i quattro pullman che parteciperanno al Giubileo degli adolescenti, accompagnati dal vescovo, sua eccellenza Mario Vaccari e don Alessio Bertocchi. La tre giorni era organizzata da tempo, da prima che Papa Francesco tornasse alla casa del Padre. Sono circa 150 ragazzi, dall’età compresa tra i 12 e 15 anni che sono partiti con un’altra ventina di accompagnatori maggiorenni che parteciperanno all’evento internazionale che permetterà ai giovani protagonisti di ’abbracciare’ i luoghi simbolo della fede cristiana. Si tratta di un appuntamento che vedrà la partecipazione di circa 80mila ragazzi della stessa età, che arriveranno in questi giorni a Roma, dopo l’apertura della porta santa della basilica di San Pietro

"La nostra – racconta don Alessio – era una visita attesa da tempo, che avevamo organizzato con tutte le parrocchie della Diocesi. Purtroppo i ragazzi non saranno presenti al funerale di Papa Francesco, per ovvi motivi logistici, anche vista la presenza dei capi di Stato da tutto il mondo, ma comunque potranno seguire le esequie dalla parrocchia di San Giuseppe da Copertino. Sua eccellenza il vescovo e io invece saremo presenti alla cerimonia".

I ragazzi e le ragazze, partiti da ogni parrocchia della provincia di Massa Carrara, saranno comunque impegnati in questi tre giorni: "Visiteranno una delle porte sante presenti in Roma, oltre a presenziare a mostre". Resteranno nella capitale fino a sabato, per poi fare rientro in provincia.