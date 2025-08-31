In auto contro un palo. Grave un giovane: a Pisa in elicottero . Sono feriti i tre amici

Ai è chiusa al pronto soccorso la serata di quattro ragazzi, finiti fuori strada con l’auto mentre rientravano a casa dopo un venerdì sera di divertimento. Attorno all’una e venti della notte tra venerdì e sabato è arrivata una chiamata al 118 per soccorrere i quattro giovani. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei carabinieri: sembra che il conducente, per ragioni da chiarire, abbia perso il controllo del mezzo che si è schiantato prima contro un palo poi ha travolto alcune auto in sosta. L’incidente è avvenuto in viale Cristoforo Colombo, all’altezza della pizzeria Papema. Ad avere la peggio è stato l’unico minorenne del gruppo, gli altri hanno tutti vent’anni.

Il ragazzino seduto sul lato passeggero, proprio a fianco al guidatore, nell’impatto ha battuto con violenza la testa contro il parabrezza. All’arrivo dei sanitari le sue condizioni sono subito apparse critiche ed è stato portato all’ospedale di Cisanello. Il minore, unico codice rosso del sinistro, è stato trasferito all’aeroporto del Cinquale a bordo dell’ambulanza India della Pubblica assistenza, che è giunta sul posto a sirene spiegate. Il ragazzino è stato quin trasportato all’ospedale pisano a bordo dell’elisoccorso Pegaso, che si è alzato in volo celermente. Non si conoscono ancora i particolari, ma la sua prognosi resta riservata. Gli altri tre giovani che erano con lui se la sono cavata con qualche escoriazione, e uno di loro ragazzo ha riportato la frattura di un braccio. Uno è stato trasportato all’ospedale della Versilia, gli altri due al pronto soccorso del Noa. Sul posto sono intervenute tre ambulanze della Pubblica assistenza e una pattuglia dei carabinieri per i rilievi del sinistro. Secondo una prima ricostruzione l’autista avrebbe fatto tutto da solo: ha perso il controllo dell’auto finendo la corsa contro un palo. Non ci sarebbero altri veicoli con guidatore coinvolti nel sinistro. I ragazzi probabilmente stavano rientrando da una serata in zona movida, a poche centinaia di metri dallo schianto. Da capire la dinamica che ha portato l’auto a sbandare e finire contro un palo, sicuramente l’asfalto bagnato dalle forti piogge delle ore precedenti non ha aiutato il guidatore nella tenuta di guida.