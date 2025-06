Impennata del turismo. Una riscoperta ’tricolore’ del fascino di Pontremoli

I turisti crescono così come l’interesse per le bellezze storiche, artistiche e ambientali del Comune di Pontremoli. Il trend positivo delle scorse stagioni è proseguito con un’impennata delle diverse attività. Il 2024 indica un aumento dei visitatori che sono stati 11.5078 (+14,9%) e delle presenze (si contano le notti trascorse negli esercizi ricettivi): 21.585 (+ 9,1%). La spinta è arrivata principalmente dai mercati nazionali della domanda (+16,6%) corrispondenti a 1.300 notti in più rispetto al 2023, mentre i risultati sono stati lievemente negativi per il turismo internazionale (-2,5%). In questo caso sono diminuite di 192 unità le presenze straniere rispetto all’anno precedente.

La statistica nel Report del Punto Informazione e accoglienza turistica in cui convergono le sinergie di Comune di Pontremoli, Pro Loco e Sigeric. I dati, che ovviamente si riferiscono solo ai contatti con lo Iat, dicono che la durata media dei soggiorni è lievemente diminuita: 1,88 notti nel 2024 contro 1,98 nel 2023 con presenze italiane del 64,9% e straniere del 35,1%. Gli incrementi maggiori si sono registrati a marzo (+91,90), maggio (+72,79%) e novembre (+19,62%) mentre è stato censito un decremento nei mesi di agosto (-10,20% e settembre -6,91%). Nel corso della tavola rotonda sul turismo Giulia Pretari ha esposto i dati in crescita. Sono stati più di 3.000 i visitatori che l’anno scorso hanno usufruito del punto informazioni. Quasi tutti erano turisti, a cui si è aggiunta una relativa presenza di pellegrini e abitanti locali. L’80% dei visitatori erano italiani, i visitatori stranieri invece parlavano inglese, francese e tedesca. Le richieste principali rivolte agli operatori dello Iat hanno riguardato mappe, cartine e brochure. SI muoveva in giornata e viaggiava in coppia o in famiglia. La vicesindaca e assessore al Turismo Clara Cavellini: "Il turismo declinato in tutte le sue sfaccettature, ed in particolare quella culturale - ha detto - dovrebbe contribuire in maniera significativa alla creazione di nuova occupazione. Ma staremo attenti a non snaturare le nostre peculiarità. L’aumento dei turisti deve avvenire nel rispetto del nostro ambiente. Ora dobbiamo lavorare soprattutto sull’aumento dei turisti stranieri. C’è stato un calo rispetto al 2022 e al 2023 forse motivato dal boom al termine del Covid che non si è ripetuto".

Alla Tavola rotonda introdotta dal sindaco Jacopo Ferri, che ha promesso agli operatori di migliorare la pulizia di alcune zone della città come il Piagnaro, ha partecipato il presidente dell’Ambito turistico della Lunigiana, Gianluigi Giannetti che ha espresso soddisfazione per i dati in crescita. Mentre il referente Cna per il Commercio e Turismo provinciale, Angelo Lattanzi ha presentato in collaborazione con la cooperativa Sigeric, divenuta tour operator, i pacchetti turistici rivolti a tutta la provincia che saranno illustrati alla Borsa del Turismo di Rimini.

C’era anche il presidente del Gruppo di Azione Locale della Lunigiana, Roberto Galassi. Nel suo intervento ha fatto presente i notevoli contributi erogati ad enti e imprenditori per lo sviluppo turistico e la imminente uscita di un bando rivolto alle imprese attive nel mondo del turismo. Il presidente della Cooperativa di servizi per il turismo Sigeric, Pierangelo Caponi ha espresso soddisfazione per il trend in crescita e la fattiva collaborazione con le amministrazioni e l’Ambito turistico. Il direttore del Museo delle Statue Stele della Lunigiana ’Augusto Cesare Ambrosi’, Nicola Gallo ha fatto presente i dati in crescita del Museo della Statue Stele Lunigianesi mentre Maurizio Federici, di Fantanet Web Agency, ha presentato il nuovo sito turistico ’Visit Pontremoli’ finanziato con un bando Gal Lunigiana portato avanti dall’Amministrazione comunale. Natalino Benacci