Una targa all’Excelsior sulla scultura ’Totem’ di Maurizio Giannotti

Ora una targa identifica l’opera “Totem”, realizzata dal celebre scultore apuano Maurizio Giannotti nel 1964. L’ha consegnata nei giorni scorsi il figlio Guglielmo all’Hotel Excelsior di Marina di Massa nel cui giardino la scultura è collocata da sempre. “Totem” è un simbolo dell’arte moderna che ha segnato profondamente il panorama artistico italiano del secondo Novecento. Maurizio Giannotti, nato a Massa nel 1928, ha dedicato la sua vita alla scultura, distinguendosi per opere che uniscono forza materica e tensione simbolica. Negli anni Settanta si trasferì a Milano, dove insegnò in un liceo artistico, influenzando una generazione di giovani artisti. Tra le sue creazioni più significative c’è il monumento a Roberto Franceschi, di fronte all’Università Bocconi: un’opera imponente che testimonia l’impegno civile dell’artista. Le opere di Giannotti sono state esposte in numerose mostre in tutta Italia, contribuendo a rendere orgogliosa la provincia di Massa-Carrara. La sua passione per il marmo e lo scalpello lo ha portato a collaborare con altri artisti e lasciare un segno indelebile. Simona Bertocchi e Massimo Ortori dell’Hotel Excelsior hanno espresso profondo apprezzamento per il gesto di Guglielmo Giannotti (nella foto), che ha collocato la targa alla base della scultura. Bertocchi, responsabile marketing, ha sottolineato quanto la proprietaria, Sara Giannelli, ritenga importante il legame dell’hotel con la tradizione artistica.