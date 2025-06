In cava per conoscere il marmo. Architetti da tutto il mondo ospiti del master di Fum Academy

Proseguono gli incontri formativi della Fum Academy e Yacademy rivolti ai giovani architetti. Stavolta la due giorni è stata dedicata al marmo di Carrara. Dopo il lancio ufficiale del master in Spiritual Architecture dello scorso febbraio, i lavori sono entrati nel vivo con l’arrivo in città di 16 architetti provenienti da tutto il mondo, che sono stati guidati in questo viaggio di conoscenza e approfondimento del marmo da un docente di alto livello come l’architetto Nicholas Bewick dello studio Amdl-Atelier Michele De Lucchi.

La prima giornata è iniziata nel quartier generale della Fum, dove i progettisti sono stati salutati da Bernarda Franchi. Dopo una breve presentazione del corso della Yacademy, Mahmood Idriss ha parlato ai giovani architetti delle realtà della Fum Academy e della piattaforma digitale Fumforarchitects. A seguire l’architetto Davide Biselli di Interninow ha fatto fare agli studenti un tour agli showroom, al Big One, all’opera di Kengo Kuma e all’area di lavorazione preposta alla lucidatura delle lastre. Dopo la pausa pranzo a Bettogli gli architetti guidati da Davide Giovanetti e Michel Pianini hanno visitato la cava. La seconda giornata prevedeva il laboratorio ‘Design di Prodotto - Gli oggetti sacri’ curato dall’architetto Nicholas Bewick art director dell’Amdl Circle. Una full immersion di spunti e visioni condivisi fra tutte le persone coinvolte, Fum, Yacademy, gli studenti del master e l’architetto Bewick, che va a creare le basi per il lavoro di sviluppo del progetto di fine corso che gli studenti presenteranno alla fine del master. "Siamo onorati di poter accogliere in azienda questi giovani architetti che arrivano qui da tutto il mondo – dice Bernarda Franchi, vicepresidente di Fum –. Oggi ho salutato e accolto con piacere studenti provenienti da paesi come Australia, India, Messico, Stati Uniti, solo per citarne alcuni. La nostra Academy è un’importante testimonianza di eccellenza del marmo, non solo sul territorio ma nel mondo, perché il marmo di Carrara, oltre che apprezzato per il suo pregio estetico, deve essere conosciuto in modo approfondito. E noi, grazie anche alla bella collaborazione con Yac siamo qui per farlo, raccontandone la storia, i valori e la vision".