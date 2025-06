Sfide in latino per gli studenti. Il liceo tra Quintiliano e Seneca

Il latino vive. E piace. Alcuni studenti del liceo classico Leopardi di Aulla hanno partecipato al Certamen In Ponticulo Herae di Pontedera e al Certamen Coronarium. Un’avventura indimenticabile, raccontano, che li ha portati a sfidarsi con i loro coetanei. In gara Francesco Quarta, Federico Giannoni, Anna Orlandi, Camilla Mastrini, Alessandro Zavattaro di seconda, Lucia Devali ed Elisa Pirro di quinta, accolti da diversi professori del Liceo XXV aprile che hanno chiamato a partecipare tutte le scuole e gli studenti provenienti dall’intera Toscana. "Per il biennio – raccontano i ragazzi – c’era un passo dell’Institutio oratoria di Quintiliano, rivisitato, che parla dell’educazione infantile nei primi anni di vita, quindi chi accostare al bambino, le buone nutrici e i buoni precettori, con un commento guidato. Al triennio, invece, è toccato un passo originale senecano delle Epistulae ad Lucilium, traduzione e commento". I risultati definitivi sono arrivati alcuni giorni dopo e la premiazione si è svolta nell’auditorium del Museo Piaggio a Pontedera. A tutti è stato consegnato l’attestato di partecipazione e un libro di critica sui miti di Prometeo e Ulisse. "Dopo la lettura dei vari passi tradotti – raccontano –, ci sono state le premiazioni e al nono posto si è classificato Federico Giannoni, trasferitosi quest’anno dalla Spezia. La conclusione della cerimonia ha visto poi la premiazione dei migliori del Coronarium, la gara del triennio. Dopo una breve visita del museo e le foto abbiamo festeggiato la vittoria di Federico e conosciuto la vincitrice, Anna Brandani di Siena. Il ritorno a casa non avviene a mani vuote, non solo grazie a Federico: per tutti noi è stata una splendida esperienza per potersi confrontare con altre realtà, sulla base di una materia comune a tutti, viva e presente: il latino".

M.L.