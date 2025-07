’Immaginazioni’ d’arte. Mostra a Villa Cuturi

Inaugura oggi a Villa Cuturi la 5ª edizione dell’esposizione d’arte pittorica contemporanea ‘Immaginazioni’, organizzata dal circolo Mcl Aghinolfi Mps con il patrocinio del Comune di Massa. Il vernissage è previsto alle 18.30 con un brindisi tra gli artisti, le autorità e il pubblico. La mostra resterà aperta fino all’11 luglio con i seguenti orari: 5 e 6 luglio dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 18 alle 21; dal 7 al 10 luglio dalle 18 alle 21, l’11 luglio dalle 18 alle 19. Espongono gli artisti Giuliano Pietro Baracchini (nella foto), che è anche curatore artistico della Mostra, Gianfranco Vita, Marra Raffaelli, Fabrizio Petrillo, Umberto Padovani, Nicola Sbertelloni, Nico Sgadò. L’ingresso è libero. "Come sempre la mostra vuole essere una vetrina di stili e tecniche realizzative aperta alle più svariate espressioni artistiche in modo tale da rendere la mostra ricca di spunti e interessi per i visitatori – sottolinea il curatore Baracchini –. Durante la mostra sarà sempre presente un presidio artistico per accompagnare i visitatori nella visita alle opere, comunque ogni quadro avrà un riferimento per il contatto con i pittori nel caso un visitatore volesse approfondire la conoscenza dell’artista o dell’opera concordando un incontro durante la mostra".