I musici di Guccini. Si chiudono i concerti di piazza Matteotti

I Musici di Guccini concludono gli appuntamenti con la grande musica dal vivo in Piazza Matteotti. Un’altra serata da tutto esaurito, dopo Roberto Vecchioni e la Bandabardò, quella in programma stasera alle 21,30 a Carrara. Una chiusura alla grande per gli appuntamenti con la musica d’autore organizzati dal Comune, affidata ai Musici di Guccini che guideranno il pubblico in un viaggio emozionante attraverso alcune della canzoni che hanno fatto la storia della musica d’autore italiana. Juan Carlos ‘Flaco’ Biondini (chitarra e voce), Vince Tempera (pianoforte), Antonio Marangolo (sax e percussioni), Ellade Bandini (batteria e percussioni) e Giacomo Marzi (basso elettrico) sono ‘I musici di Guccini’. Si tratta di vere e proprie colonne portanti della musica di Francesco Guccini che porteranno in scena tutta la magia di un repertorio senza tempo eseguito dalle mani di chi ha contribuito a scriverne la storia. L’ingresso è libero. Infoline 0187 648366 www.ad-eventi.it. Info per disability card: [email protected]

Per l’occasione il centro cittadino sarà interessato da variazioni allla viabilità. Il Comando di polizia locale ha previsto dalle 6 alle 4 di domani un divieto di transito e sosta con rimozione per tutti i veicoli in Piazza Matteotti, compreso il prolungamento di Via Roma (in tale tratto di strada potranno sostare i mezzi della produzione e degli artisti). Dalle 12 alle 24 è istituito un divieto di sosta ambo i lati con rimozione per tutti i veicoli in Via D’Azeglio tratto compreso tra Via 7 Luglio e Via Roma e un divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli in Via Mazzini intersezione Via Manzoni (due posti auto). Dalle 17 alle 24 sempre di giovedì 3 luglio è istituito un divieto di sosta con rimozione in Via 7 luglio (per 20 metri a mare dell’intersezione con Via Cavour e stalli di sosta nel tratto tra Via Aronte e Piazza XX settembre) e dalle 19.30 alle 24 è istituito un divieto di transito in Via D’Azeglio, Via Mazzini (tratto tra Via Aronte e Via Manzoni) e in Via Ghiacciaia (tratto tra Via Don Minzoni e Via Mazzini). Il transito e la sosta saranno sempre consentiti ai veicoli di soccorso, di emergenza, in servizio antincendio, in servizio di polizia e in servizio di pronto intervento.