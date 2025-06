I medici del Noa Morelli e Antonelli in missione umanitaria a Gaza: "Abbiamo salvato 14 bambini"

Anche professionisti dell’Asl Toscana nord ovest hanno partecipato alla missione di Medevac (trasporto sanitario urgente di persone da scenari di emergenza) che ha portato sul territorio nazionale 14 bambini palestinesi provenienti dalla Striscia di Gaza affetti da patologie derivanti soprattutto da scoppio di arma da fuoco, ma anche congenite od oncoematologiche. Il coordinamento dell’operazione è stato a cura della centrale Cross di Pistoia, che è intervenuta su richiesta del dipartimento di Protezione civile nazionale, con l’utilizzo di velivoli dell’Aeronautica Militare. E’ stato così gestito in maniera adeguata il trasporto protetto delle piccole vittime della guerra e dei loro familiari dall’aeroporto di Eilat Ramon (Israele) fino agli ospedali italiani individuati come i più appropriati per curare le patologie riscontrate.

Tra i professionisti che hanno preso parte alla missione anche i due anestesisti dell’Asl, entrambi della zona di Massa Carrara, Stefano Antonelli, direttore della struttura di Anestesia e rianimazione del Noa, impegnato da anni in missioni di carattere umanitario e di maxi emergenze, e Giacomo Morelli, medico anestesista di Terapia Intensiva al Noa e del servizio Elisoccorso.

"Ero a bordo – spiega il dottor Antonelli – dell’aereo che è arrivato a Verona, mentre il dottor Morelli su quello che è atterrato a Milano. Il collega era quindi tra i sanitari che hanno accompagnato il piccolo Adam, di cui si sono occupati molto gli organi d’informazione. Il trasporto in Italia di questi piccoli pazienti e dei loro familiari è stata un’esperienza molto toccante, che ci ha arricchito. Vedere la speranza in un futuro migliore negli occhi dei bambini palestinesi e degli accompagnatori racchiude davvero il senso di missioni umanitarie e di trasporto sanitario urgente. Anche in questa occasione è stato un grande privilegio per noi sentirci utili agli altri e contribuire a offrire una speranza a chi soffre nell’ambito di una grave emergenza".