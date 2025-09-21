I giovanissimi e lo sport. Premiati dal Panathlon Club

Premiati al Kinemove Center di Pontremoli, gli studenti delle classi IV e V elementare selezionati dal Panathlon Club Pontremoli-Lunigiana per il concorso “Sportiva…mente”. Il professor Gian Nicola Bisciotti, socio onorario, ha aperto l’evento dissertando sui valori e sull’etica nello sport. Patrocininato da Coni e Regione, Panathlon International Distretto Italia e Unione stampa sportiva italiana, ha lo scopo di contribuire al cammino educativo, didattico e divulgativo dello sport. La terza edizione ha avuto un risultato superiore alle aspettative: 342 disegni e 293 elaborati arrivati alla segreteria dell’Area 6 Panathlon Toscana. Tra i 74 ragazzi che hanno partecipato la commissione del Panathlon Pontremoli -Lunigiana formata dai docenti Roberta Perfigli e Geminiano Bertocchi e dall’ avvocato Francesco Bertocchi, ha premiato 5 disegni e 5 temi. Per la grafica Azzurra Marossa (Moratti Bonomi Fosdinovo), Carlotta Bertolini, Edoardo Bertolini, Leonardo Babbini e Siria Bologna (Moratti Bonomi Fivizzano). Per i temi: Adam Baldino e Costanza Ratti (Baracchini Villafranca), Giorgia Volpi, Maicol Zito e Federico Pettazoni (Primaria Filattiera). Gli elaborati di Bertolini e Baldino sono stati premiati anche nella fase regionale a Pontremoli a luglio in occasione del Bancarella Sport. Il Panathlon ringrazia le insegnanti Simona Mastroviti, Maria Laura Quartieri, Lucia Cirelli, Bianchi Giuseppina, Stefania Bertocchi, Arianna Martini.