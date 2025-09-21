Mattia mantiene le promesse
Mattia mantiene le promesse
21 set 2025
NATALINO BENACCI
Cronaca
I giovanissimi e lo sport. Premiati dal Panathlon Club

Gli studenti premiati per il concorso "Sportiva…mente" del Panathlon Club

Gli studenti premiati per il concorso “Sportiva…mente” del Panathlon Club

Premiati al Kinemove Center di Pontremoli, gli studenti delle classi IV e V elementare selezionati dal Panathlon Club Pontremoli-Lunigiana per il concorso "Sportiva…mente". Il professor Gian Nicola Bisciotti, socio onorario, ha aperto l'evento dissertando sui valori e sull'etica nello sport. Patrocininato da Coni e Regione, Panathlon International Distretto Italia e Unione stampa sportiva italiana, ha lo scopo di contribuire al cammino educativo, didattico e divulgativo dello sport. La terza edizione ha avuto un risultato superiore alle aspettative: 342 disegni e 293 elaborati arrivati alla segreteria dell'Area 6 Panathlon Toscana. Tra i 74 ragazzi che hanno partecipato la commissione del Panathlon Pontremoli -Lunigiana formata dai docenti Roberta Perfigli e Geminiano Bertocchi e dall' avvocato Francesco Bertocchi, ha premiato 5 disegni e 5 temi. Per la grafica Azzurra Marossa (Moratti Bonomi Fosdinovo), Carlotta Bertolini, Edoardo Bertolini, Leonardo Babbini e Siria Bologna (Moratti Bonomi Fivizzano). Per i temi: Adam Baldino e Costanza Ratti (Baracchini Villafranca), Giorgia Volpi, Maicol Zito e Federico Pettazoni (Primaria Filattiera). Gli elaborati di Bertolini e Baldino sono stati premiati anche nella fase regionale a Pontremoli a luglio in occasione del Bancarella Sport. Il Panathlon ringrazia le insegnanti Simona Mastroviti, Maria Laura Quartieri, Lucia Cirelli, Bianchi Giuseppina, Stefania Bertocchi, Arianna Martini.

