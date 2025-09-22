Grande riscatto per la Massese a Livorno. Doppietta di Marabese e sigillo di Centonze

PRO LIVORNO0MASSESE3

PROLIVORNO: Serafini, Vignali, Nannetti (15’ Larcombe), Tognarelli, Freschi (71’ Montecalvo), Giubbolini, Puccetti (54’ Cancelli), Bucchioni, Cutroneo, Bitep (71’ Fall), Bertozzi (84’ Ba). Disp.: Rosini, Ricci, Bottoni, Rastelli. All.: Lischi (f.f.).

MASSESE: Gatti, Maffei (60’ Centonze), Marchini, Zavatto, Grasselli (85’ Bonni), Lucaccini, Bertipagani (76’ Baudi), Caponi, Buffa, Marabese (76’ Mariani), Lucchesi (46’ Biagi). A disp.: Cozzolino, Lasagna, Favaret, Bacci. All.: Marselli.

Arbitro: Cornelli di Firenze.

Marcatori: 11’ e 20’ Marabese, 82’ Cetonnze.

Note: ammoniti Lucchesi, Bucchioni, Tognarelli.

LIVORNO – Con una doppietta di Tito Marabese siglata nei primi 20’ di gioco la Massese ha messo subito in ghiaccio l’incontro con la Pro Livorno Sorgenti ottenendo i primi importanti tre punti in campionato che le permettono di togliere il -2 in classifica. La partenza delle zebre è stata fulminante con Lucchesi che all’11 dalla destra ha operato un grande cross tramutato in gol dallo stacco perentorio di testa di Marabese. Il raddoppio è arrivato poco più tardi, stavolta con un’azione sviluppatasi sulla sinistra col cross basso di Marchini che ha trovato a rimorchio ancora Marabese che ha infilato rasoterra all’angolino.

La Massese in virtù di questo doppio vantaggio ha potuto poi giocare in scioltezza e non ha avuto difficoltà nel mantenere il controllo del match. Nella ripresa è poi arrivata anche la ciliegina finale al minuto 83 quando dopo una bella azione manovrata si è sganciato dalla difesa Zavatto che si è presentato al limite dell’area e dopo aver scambiato con Buffa ha scaricato per l’accorrente Centonze. Il nuovo entrato non ha avuto problemi nel battere Serafini con una conclusione finita sotto la traversa. Con questo roboante successo la Massese sale ad 1 punto in classifica e può iniziare la sua scalata alla vetta.