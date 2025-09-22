Auto in fiamme, paura in via Resistenza. L’incendio divampato nel parcheggio

Un incendio ha interessato due automobili in viale Resistenza ieri mattina. L’allarme è scattato intorno alle 11,45, quando alcuni residenti della zona hanno notato le fiamme e hanno subito allertato i soccorsi. L’incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha avuto origine da una Renault Clio nera e si sono rapidamente propagate coinvolgendo anche una Dacia bianca parcheggiata vicino. Nonostante la prossimità dei due veicoli, solo la Clio è stata completamente distrutta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti tempestivamente la polizia provinciale del distaccamento si Aulla, i vigili del fuoco di Sarzana e un mezzo è arrivato in soccorso dal comando di Massa per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. I vigili del fuoco di Aulla in quel momento erano impegnati nel difficile soccorso del modociclista caduto in un bosco del pontremolese. Sul posto è subito intervenuta anche la polizia locale dei Comune di Aulla per i rilievi del caso e per gestire il traffico nella zona.

Tra i primi ad arrivare, anche il consigliere comunale delegato alla sicurezza Alessandro Andellini che ha reso le prime testimonianze alle forze dell’ordine. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Le cause che hanno scatenato l’incendio della Clio sono oggetto di indagine ma non sembrano sussistere elementi dolosi. La Clio, andata completamente distrutta, è stata rimossa con carroattrezzi mentre la Dacia ha riportato un lieve danneggiamento alla carrozzeria nel lato posteriore. La società Area Sicura, è infine intervenuta per la pulizia dell’area.

Michela Carlotti