Auto in fiamme, paura in via Resistenza. L'incendio divampato nel parcheggio
22 set 2025
MICHELA CARLOTTI
Cronaca
Auto in fiamme, paura in via Resistenza. L’incendio divampato nel parcheggio

L'auto incendiata ieri mattina ad Aulla e i primi interventi per spengere le fiamme

L’auto incendiata ieri mattina ad Aulla e i primi interventi per spengere le fiamme

L’auto incendiata ieri mattina ad Aulla e i primi interventi per spengere le fiamme

Per approfondire:

Un incendio ha interessato due automobili in viale Resistenza ieri mattina. L’allarme è scattato intorno alle 11,45, quando alcuni residenti della zona hanno notato le fiamme e hanno subito allertato i soccorsi. L’incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha avuto origine da una Renault Clio nera e si sono rapidamente propagate coinvolgendo anche una Dacia bianca parcheggiata vicino. Nonostante la prossimità dei due veicoli, solo la Clio è stata completamente distrutta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti tempestivamente la polizia provinciale del distaccamento si Aulla, i vigili del fuoco di Sarzana e un mezzo è arrivato in soccorso dal comando di Massa per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. I vigili del fuoco di Aulla in quel momento erano impegnati nel difficile soccorso del modociclista caduto in un bosco del pontremolese. Sul posto è subito intervenuta anche la polizia locale dei Comune di Aulla per i rilievi del caso e per gestire il traffico nella zona.

Tra i primi ad arrivare, anche il consigliere comunale delegato alla sicurezza Alessandro Andellini che ha reso le prime testimonianze alle forze dell’ordine. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Le cause che hanno scatenato l’incendio della Clio sono oggetto di indagine ma non sembrano sussistere elementi dolosi. La Clio, andata completamente distrutta, è stata rimossa con carroattrezzi mentre la Dacia ha riportato un lieve danneggiamento alla carrozzeria nel lato posteriore. La società Area Sicura, è infine intervenuta per la pulizia dell’area.

Michela Carlotti

