La matricola Fivizzanese parte in quarta. Un punto per Mulazzo e Carrarese Giovani

mulazzo

0

ACADEMY PORCARI

0

MULAZZO: Cacchioli, Santini, Bernieri Alessandro (81’Bernieri Francesco), Bellotti, Manenti, Cissè (46’ Filippi), Lisi, Bortolasi (77’Mussi), Braida (63’ Martini), Capo, Tavaroni (69’Luccini). A disp.: Cibei, Cham, Pezzoni, Occhipinti. All.: Strata.

ACADEMY PORCARI: Morini, Tognetti, Benedetti, Jaovani (66’ Lucchesi), Campigli, Sheta, Matjani (72’ Bonini), Ricci (66’ Casali), Baroncini, Tortora (80’ Zani), Menichetti (89’ Orlandini). A disp.: Monti, Torcigliani, Mini, Orlandini Del Magro. All.: Betti.

Arbitro: Pilone di Pisa

GROPPOLI – "Speriamo di ripagare i nostri tifosi con una grande prestazione", così aveva detto alla vigilia del match contro il Porcari il diggi del Mulazzo Strata, alla prima di campionato in panchina in sostituzione dello squalificato Furia che ha comunque diretto le operazioni oltre recinzione. Non è arrivata la vittoria ma un meritato pareggio. C’è parecchio da lavorare per mister Furia con tanti giocatori nuovi e situazioni tattiche da rivisitare. Rossoblù contro un avversario come quello bianconero di Betti che qualitativamente ha qualcosa in più ed è arrivato un nulla di fatto. I lucchesi nella parte centrale del secondo tempo hanno rischiato d’essere trafitti dalla semirovesciata di Capo che aveva superato l’estremo difensore Morini ma è stato salvato sulla linea di Sheta. Al 73’ Luccini da buona posizione calcia fuori, un minuto dopo Bortolasi in ombra serve Capo, molto bravo il portiere ospite nello sventare.