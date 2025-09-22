Europa, ultima fermata

Europa, ultima fermata
Vittoria sofferta per l'Apuania che parte in salita
22 set 2025
MAURIZIO MUNDA
Cronaca
Esordio vittorioso ma sofferto per la squadra di A1 della Apuania Tennistavolo che nella prima giornata del massimo campionato nazionale supera di misura i neo promossi sassaresi del Santa Tecla Nulvi per 3-2.

Inizio in salita per i gialloazzurri con l’italo argentino Francisco Sanchi che subisce un secco 0-3 (4-11, 11-13, 7-11) da Jakub Viktor Dyjas, dopo un secondo set molto combattuto. A rimettere le cose in equilibrio ci pensa il francese Ibrahima Diaw che batte Tomas Koldas con un altro 3-0 (12-10, 11-2, 11-6) con il ceco di Sassari che oppone resistenza nel primo set.

I carraresi passano in vantaggio (2-1) con Matteo Mutti che strappa un 3-2 (8-11, 11-2, 11-7, 4-11, 11-6) piegando Costantino Cappuccio al termine di un match a fasi alterne; ma i sardi hanno la forza di recuperare e con Jakub Viktor Dyjas che batte Ibrahima Diaw con un altro 0-3 (9-11, 5-11, 6-11), riportano l’incontro in parità sul 2-2.

Il nuovo regolamento non prevede più il pareggio, gli incontri non si giocano più sulla distanza massima delle sei partite (per cui potevano terminare anche per 3-3) ma al meglio delle cinque, così che la quinta è quella decisiva. Qui Francisco Sanchi si riscatta dalla sconfitta e con un 3-0 (11-8, 11-5, 11-6) su Tomas Kolda vince partita e incontro.

Ma il nuovo regolamento ha cambiato anche l’assegnazione dei punti (3 in caso di successo per 3-0 o 3-1; 2 in caso di successo per 3-2 con 1 punto anche alla squadra perdente) così che l’Apuania deve accontentarsi di 2 punti, mentre i sassaresi tornano in Sardegna con un punto.

La classifica: TT Sassari 3; Messina, Bagnolese Mantova e Apuania Carrara 2; Marcozzi Cagliari, Muravera Cagliari e Nulvi Sassari 1; Servigliano Fermo 0.

ma.mu.

