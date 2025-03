Giubileo del volontariato, cerimonia e riflessione

Celebrazione solenne, a Bagnone, in occasione del Giubileo del Volontariato. Nel ricco calendario di eventi religiosi che scandisce l’intero periodo giubilare, tra celebrazioni, eventi religiosi, culturali e sociali rivolti a tutti i fedeli, sono previsti vari “giubilei“: dedicati a diverse categorie di persone individuate in base a specifiche professioni o al loro ruolo all’interno della famiglia, della chiesa e della società, ognuno di essi prevede momenti di confronto e di spiritualità, con una messa conclusiva.

Le due giornate di sabato 8 e domenica 9 marzo dell’anno Santo sono state dedicate al mondo del volontariato per ricordare l’importanza del ruolo svolto da chiunque si impegni come volontario nelle organizzazioni che si adoperano a favore della giustizia sociale e della comunità. La Santa Messa celebrata domenica 9 marzo a Bagnone dal parroco don Andrea è stata partecipata dall’intera comunità bagnonese e da tutte le associazioni operanti nel territorio comunale. Ad animare la liturgia erano presenti il Coro Sancto Nicolao guidato dalla Maestra Michela Ferrari Vivaldi e dal Maestro Pierfrancesco Carnesecca, e il Gruppo Chierichetti. Al termine della celebrazione è stato dato spazio a un momento di riflessione con la lettura della Preghiera del volontario da parte di un membro della Misericordia, Simone Martinelli: "Il volontariato non è solo un’azione ma un’autentica vocazione. E’ il dono più prezioso che possiamo offrire: il nostro tempo, il nostro impegno, la nostra capacità di ascoltare e di essere presenti per chi ha bisogno. Le vostre mani che soccorrono, i vostri sorrisi che confortano, le vostre parole che incoraggiano sono segni tangibili di un mondo migliore in costruzione".

Hanno poi preso la parola il sindaco Giovanni Guastalli, il presidente della Venerabile Misericordia Moreno Barbieri, il presidente del Gruppo donatori di sangue Fratres Paolo Bestazzoni, il diacono Inaco Bianchi presidente dell’associazione San Vincenzo: tutti hanno voluto evidenziare l’importanza di un momento così significativo e ringraziare i volontari per il loro servizio donato al prossimo. Ed infine, un appello a contribuire e partecipare attivamente all’associazionismo: "Il mondo ha bisogno di voi e oggi qui riuniti rinnoviamo la promessa di continuare a servire con umiltà e passione".

Michela Carlotti