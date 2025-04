Il campione dell’Eredità si racconta: Mulazzo incontra Gabriele Paolini

Mulazzo (Massa Carrara), 24 aprile 2025 – Aneddoti e curiosità sui quiz televisivi, da chi ha “sbancato” la cassa dell’Eredità. Questa mattina, alle 10,30, l’amministrazione comunale di Mulazzo ha in programma un incontro nella sala consiliare con il campione del programma l’Eredità, Gabriele Paolini, mulazzese e orgoglio di tutto il Comune. Sarà un momento unico per ascoltare aneddoti, curiosità e scoprire di più sul suo percorso personale e sulla sua esperienza televisiva. Un incontro con i giovani delle scuole del territorio e rivolto a tutta la popolazione, per condividere questa occasione speciale per celebrare il talento e l’orgoglio di Mulazzo.

Gabriele Paolini

L’esperienza di Gabriele Paolini in Tv è stata seguitissima in Lunigiana nelle ultime settimane: è stato eliminato nelle fasi preliminari della puntata di venerdì 18 aprile, dopo 33 puntate a «L’Eredità», il quiz pre-serale della Rai. Ha vinto in tutto 300mila euro, una cifra ragguardevole, grazie all’abilità con le parole e alla freddezza, Il terzo montepremi più alto nella storia del programma. E nell’ultima puntata per lui c’è stata una standing ovation che lo ha emozionato. Tanto da aver scritto subito un post sulla sua pagina Facebook. "Sono state 33 puntate fantastiche, durante le quali ho sentito tutto il vostro affetto e il vostro tifo. Sono state 16 ghigliottine in cui io ero seduto a quel tavolo e voi giocavate insieme a me da casa. Sono state 3 parole che mi hanno fatto vincere e che spero vi abbiano fatto esultare insieme a me. Ora pubblico questo post per dire a tutti voi che mi avete seguito e tifato da casa, che vi siete divertiti ed emozionati insieme a me, grazie».

Paolini dopo aver frequentato il liceo classico, si è laureato in diurisprudenza all’Università di Pisa e ha poi conseguito un dottorato in Economia a Rotterdam. Ora lavora a Roma nell’Ufficio studi e riforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.