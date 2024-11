Passamontagna e spranga di ferro, tentato furto in villa

Pontremoli (Massa Carrara), 13 novembre 2024 – Ondata di furti a Pontremoli. In queste ore sta girando sul web l’immagine choc di tre persone in passamontagna che avrebbero tentato di introdursi furtivamente in una villa in località Braia. Uno dei tre sembrerebbe brandire una spranga di ferro. L’istantanea ripresa dalle telecamere di sorveglianza dell’abitazione è stata postata sul gruppo Facebook ’Amici di Braia’. Al momento del tentato furto, che sarebbe avvenuto sabato scorso – da quando si apprende – i proprietari non si trovavano nell’abitazione. Infatti nella località di Braia sono perlopiù seconde case. Non si tratta del primo episodio, infatti come si legge dal post pubblicato su Facebook: “Per la seconda volta in un mese abbiamo avuto visitatori indesiderati nella nostra proprietà vicino a Braia”. Il primo furto sarebbe andato a segno (sempre da quanto appreso). “Ogni volta di sabato sera – prosegue il post –. Tre persone (probabilmente uomini e probabilmente con una barra di metallo) indossavano tutti passamontagna. Hanno spostato le telecamere e hanno tentato di entrare da una finestra al piano superiore. Fortunatamente è suonato l’allarme e sono stati chiamati i carabinieri”. A chiusura del post un appello alla cittadinanza: “Siate vigili!”. Numerosi i commenti di cittadini che, preoccupati per la situazione, denunciano l’esacerbarsi degli episodio di microcriminalità sul territorio.

Ma non è finita qui. Infatti nella serata di lunedì a Casa Corvi è stato rubato il pick up Mitsubishi di un pensionato che lo aveva lasciato sotto casa.

Episodi che non sono passati inosservati, tanto da portare ad un esteso dispiegamento delle forze dell’ordine negli ultimi giorni che hanno messo sotto controllo l’intera area.

“Negli ultimi giorni l’Arma dei carabinieri – ha spiegato il sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri contattato telefonicamente da La Nazione – ha intensificato i controlli e i posti di blocco, mentre proseguono le indagini per identificare i responsabili. I numerosi posti di blocco effettuati rappresentano un importante segnale di presenza marcata sul territorio delle nostre forze dell’ordine sempre al servizio dei cittadini”.