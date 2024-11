Tre banditi in una villa a Forte dei Marmi. Coppia aggredita, il marito minacciato con un coltello

Forte dei Marmi (Lucca), 1 novembre 2024 – Tre banditi armati che entrano nella notte a spezzare la serenità familiare. Grida, l’allarme impazzito e terrore in pieno centro di Forte dei Marmi. E’ quanto è accaduto ad una famiglia in un’abitazione nel cuore del paese: la banda è riuscita ad introdursi forzando un punto di accesso sul retro e quell’inquietante presenza è stata subito avvertita da una coppia di professionisti che si trovava al letto ma era ancora sveglia. Il marito, un cinquantenne, è uscito dalla camera per verificare quei rumori sospetti: sono stati attimi di paura che si sono concretizzati in un vero e proprio incubo nel momento in cui i malviventi si sono palesati.

L’uomo ha tentato di reagire e ne è nata una colluttazione – decisamente impari – proprio di fronte agli occhi atterriti della moglie: uno dei banditi ha addirittura estratto un coltello in quel momento terribile in cui l’impianto suonava all’impazzata in un delirio misto di urla e disperazione. L’uomo fortunatamente ha rimediato solo una leggera ferita ad una mano. I tre hanno rovistato in ogni stanza, incuranti del perdurare della sirena e arraffando ciò che trovavano, e poi sono fuggiti a bordo di un’Audi di grossa cilindrata.

Molto probabilmente ad attenderli all’esterno era presente un complice a fare da ’palo’, circostanza che renderebbe più comprensibile l’assoluta tranquillità di azione del trio criminale.

Quella notte di paura è stata ripresa – istante per istante – dalle telecamere di videosorveglianza presenti all’interno dell’abitazione che hanno registrato ogni spostamento della banda di sconosciuti. Materiale fondamentale per i carabinieri che sono intervenuti sul posto e che hanno immediatamente avviato le indagini cerando di ricostruire anche un identikit dei tre. Tra l’altro negli ultimi giorni non si tratterebbe dell’unico furto nelle ville del centro però sicuramente singolare per l’inquietante dinamica.

I più recenti blitz criminali in abitazione con la presenza dei proprietari sono quelli del 25 maggio scorso quando i banditi entrarono nella casa del presidente del Pisa Giuseppe Corrado mentre il patron nerazzurro era solo, nella sua camera, che dormiva (e forse fu narcotizzato) mentre nell’agosto scorso è toccato al costruttore Fabio Rorandelli: anche in questo caso tre malviventi entrarono nell’abitazione dell’imprenditore, che è anche presidente dello Scandicci calcio, e svaligiarono la villa mentre Rorandelli e altri sei componenti della famiglia stavano dormendo nelle rispettive camere da letto.

Francesca Navari