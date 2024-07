Colpo grosso al Forte. Ricco bottino dei ladri nella villa saccheggiata mentre tutti dormono

Furto choc nella casa del costruttore Fabio Rorandelli a Forte dei Marmi. Tre malviventi sono entrati nell’abitazione dell’imprenditore, che è anche presidente dello Scandicci calcio e hanno svaligiato la villa mentre Rorandelli e altri sei componenti della famiglia stavano dormendo nelle rispettive camere da letto. Nessuno si è accorto di nulla, solo la cognata, sentendo dei rumori, si è alzata dal letto per andare a controllare se la bimba di cinque anni nella stanza accanto stesse dormendo, per poi tornare indietro.

I rumori erano stati provocati dal ladro che era entrato in camera della bambina per cercare preziosi da rubare, e ne era appena uscito. Le telecamere a circuito chiuso hanno ripreso la scena mozzafiato della donna che avrebbe potuto imbattersi nei malviventi solo uscendo qualche secondo prima dalla sua stanza. Immagini incredibili che l’imprenditore ha consegnato ai carabinieri nello sporgere denuncia dopo il furto subito. "Ho voluto anche renderle pubbliche – ha detto Rorandelli – perché siano un monito per chi abita nella stessa mia zona. Prestate attenzione perché questa banda è ancora in giro. E penso anche che potrebbe tornare ad agire, con la speranza che le forze dell’ordine riescano a fermarli prima".

I ladri sono entrati in tutte le stanze, incuranti delle telecamere che continuavano a riprenderli mentre aprivano le porte, passeggiando nelle camere (sullo sfondo si vedono anche i letti) per rubare. Non contenti hanno anche mangiato gli avanzi di una pizza e si sono fermati a bere in cucina. Il furto è cominciato verso le 3,16 della notte tra sabato e domenica. I tre hanno forzato una porta del giardino e sono entrati in casa. In tutto ci sono rimasti fino alle 3,45, quando cioè uno dei figli di Rorandelli, è rientrato in bicicletta con la fidanzata. Ha aperto il garage, i ladri hanno sentito rumori e sono scappati usando la stessa porta servita loro poco prima per l’irruzione.

Altra situazione limite: alle 3,42 uno dei malviventi era proprio in garage a rovistare dentro alle auto parcheggiate all’interno. Cosa sono 180 secondi? Lo spazio che il fato ha messo tra la salvezza e una possibile aggressione. Il bottino è stato di circa 50mila euro, tra preziosi e altri beni di valore. Un conto ancora impreciso, visto che ancora non è chiaro quanto e cosa sia stato sottratto l’altra sera.

Dopo la denuncia del furto, resta comunque lo choc per quanto subito. Più di ogni altra cosa l’idea di essere inermi e osservati da chi potrebbe farci anche del male, mentre per di più mi vuole anche derubare. Una sensazione di sgradevole, di paura, che ora le vittime stanno cercando di superare. La modalità di azione farebbe pensare a dei professionisti. Colpisce infatti il sangue freddo col quale questi malviventi, che probabilmente sapevano quello che stavano facendo e nella casa di chi erano entrati, hanno rovistato in casa senza farsi sentire, racimolando un bottino cospicuo prima di andarsene. L’ultima immagine è quella del palo, rimasto all’esterno a sorvegliare la situazione, immortalato nel video, con il piatto degli avanzi di pizza abbandonato in giardino.

Fabrizio Morviducci