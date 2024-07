Colpo grosso nella villa di un politico. Mobili vandalizzati, via con i preziosi

di Laura Valdesi

Colpo grosso in una villa ad Ancaiano, nel comune di Sovicille. I malviventi sono entrati in pieno giorno nella proprietà di un noto politico e imprenditore, Lorenzo Grassini, vandalizzando alcune parti dell’abitazione e fuggendo con un bottino da quantificare. Si parla di qualche centinaia di migliaia di euro. Spariti gioielli preziosi ma soprattutto orologi di grande pregio. Del furto si stanno occupando i carabinieri, intervenuti subito quando la moglie del noto politico e imprenditore, originario di Colle, 51 anni, rientrando ha dato l’allarme. "Erano già venuti a farci visita nel dicembre 2018. Quella volta andarono a colpo sicuro, prendendo gli oggetti importanti e di valore, come se sapessero dove erano custoditi. Fecero del male anche ai cani, per fortuna i nostri animali che erano in casa non sono stati toccati. Stanno bene", racconta l’imprenditore Che è stato candidato alle Europee dell’8 e 9 giugno scorso per Forza Italia-Noi moderati nella circoscrizione dell’Italia centrale. Grassini, che è anche collezionista d’arte ed è stato patron della Lucchese, racconta che nella villa di Ancaiano era rimasto solo il figlio. E’ uscito intorno alle 15 e quando la moglie è rientrata, circa un’ora più tardi, ha trovato la brutta sorpresa.

I malviventi sono entrati sfondando una finestra, nonostante ci fosse un sistema di allarme interno i ladri sono riusciti a bypassarlo. Così hanno potuto frugare nella proprietà, concentrandosi in particolare nella camera da letto della coppia. Qui i mobili sono stati vandalizzati e danneggiati. Hanno rovistato ovunque alla ricerca appunto di gioielli e orologi. Quando li hanno trovati sono fuggiti. I carabinieri hanno svolto accertamenti accurati per rilevare eventuali impronte . Ma sembra che un altro colpo simile sia stato messo a segno il giorno precedente a Castelnuovo Berardenga da persone dal volto travisato.

Non è da escludere che la banda abbia agito approfittando del fatto che il Palio di Siena ieri viveva uno dei suoi momenti più intensi, con la prova generale e le cene per oltre 20mila persone in città con tanti ospiti vip.