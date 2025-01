Carrara, ancora in azione la banda del tombino: tre furti e danni in via Lunense

Carrara, 22 gennaio 2025 – La banda del tombino colpisce ancora. Dopo le spaccate ai danni delle attività di Avenza, i malviventi si sono spostati a Marina di Carrara, dove nella notte tra lunedì e martedì dopo aver preso un tombino da via Lunense hanno spaccato le vetrine di tre negozi. Ma anche in questo caso come già successo ad Avenza sono stati più i danni che il bottino ridotto a qualche decina di euro. Stavolta nel mirino della banda del tombino sono finiti il bar Horus, dotato di sistema di allarme, il bar Glamour e la rivendita per celiaci ‘Granò senza glutine’.

I ladri usando il chiusino hanno spaccato le porte a vetri dei tre esercizi commerciali, e una volta dentro hanno preso i soldi contenuti nel registratore di cassa e rovistato alla ricerca di altri soldi, ma come detto il bottino è stato magro. Queste visite notturne hanno già messo in allarme i titolari delle attività commerciali di via Lunense, che tutti hanno definito buia e dimenticata. Su queste rapine sta indagando la polizia di Carrara, chiamata dai titolari non appena si sono accorti che i ladri avevano visitato i loro negozi. La banda del tombino sta mettendo paura a quasi tutti i negozianti del territorio, che temono di trovare vetrine e porte in frantumi per pochi spiccioli. E questo nonostante impianti di allarme, telecamere e collegamenti con la polizia privata. Adesso la banda ha preso di mira Marina di Carrara, forse perché dopo le recenti spaccate le pattuglie delle forze dell’ordine si stanno concentrando su Avenza.

Una situazione che sta seminando il comprensibile allarme nella popolazione. Secondo le immagini del sistema di videosorveglianza di alcune attività di Avenza, ad agire sarebbero da due a tre uomini incappucciati che dopo aver spaccato le vetrine si intrufolano nelle attività portando via il contenuto del cassetto in pochi minuti. L’escalation di furti ha scatenato una vera e propria psicosi tra gli esercenti, che temono ingenti danni alle loro attività. Nessuno ormai lascia più soldi in cassa, giusto qualche spicciolo, ma questo i malviventi non lo sanno e continuano nella loro razzia scegliendo notte per notte quale attività prendere di mira. All’inizio la banda agiva spaccando un solo negozio, sabato notte ad Avenza invece le attività visitate sono state due: l’Apuan bar di via Toniolo e la barberia di via Sforza, fino ad arrivare ai tre furti di via Lunense.