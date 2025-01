Esplosioni fortissime nella notte, boati svegliano i residenti: assalto al bancomat e rapina a Carrara

Carrara, 18 gennaio 2025 – Rapina questa notte a Carrara (Massa Carrara), in località Fossola, al bancomat della banca Bper, in viale XX Settembre. Ad accorgersi dell'attacco sono stati i residenti dei palazzi intorno alla banca, svegliati poco prima delle 3 da due esplosioni fortissime. Il boato prodotto dalle due esplosioni è stato avvertito chiaramente a Carrara e anche a distanza, nelle frazioni vicine. A seguito dell'esplosione non risultano feriti.

Sul posto sono intervenute subito le forze dell'ordine e i Vigili del Fuoco. Sono attualmente in corso le indagini per ricostruire l'accaduto. Valutazioni sull'edificio che ospita lo sportello automatico. L'assalto al bancomat segue di poche ore un'altra rapina, avvenuta ieri a Avenza in cui è stata portata via la cassaforte con 30mila euro a un portavalori.