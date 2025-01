Nuovo assalto dei ladri, svaligiata la ricevitoria: 30mila euro di bottino

Carrara, 17 gennaio 2025 – Con un raid fulmineo i ladri in solo tre minuti hanno fatto razzia nella tabaccheria ricevitoria di viale XX Settembre a Fossola, da soli sei mesi passata in gestione a Roberta Vannelli. Tra sigarette, contanti e sigarette elettroniche i malviventi hanno rubato circa 30mila euro di valori. E questo nonostante il sistema di allarme, le telecamere di videosorveglianza e il collegamento diretto con il servizio di vigilanza.

Una spirale di furti che dall’inizio dell’anno ha già fruttato ai malviventi svariate migliaia di euro e ingenti danni alle attività prese di mira. Per entrare alla tabaccheria di Roberta Vannelli i tre malviventi, tutti incappucciati, hanno usato quattro diversi attrezzi. Il tempo maggiore è servito per forzare il lucchetto di ingresso, e una volta all’interno del locale di viale XX Settembre, hanno aperto la cassaforte con i contanti. Per riempire i quattro grandi sacchi che i malviventi si erano portati in previsione del bottino, sono stati mandati in frantumi i ripiani dove erano conservate le sigarette, per riuscire a metterle all’interno con rapidità. Un colpo fulmineo che come nel caso della sala slot della Centrale è avvenuto con l’allarme che suonava. I ladri sono entrati in azione alla tabaccheria di Fossola nella notte tra martedì e mercoledì, la stessa notte che quasi per coincidenza è stata rubata, e poi ritrovata il giorno seguente, una Fiat Panda a Marina di Carrara.

Una casualità che non è sfuggita alla titolare della tabaccheria e probabilmente ai carabinieri, che si stanno occupando del caso. Gli uomini dell’Arma sono arrivati pochi minuti dopo che i ladri avevano lasciato la tabaccheria, e prima di loro sul posto è arrivata una pattuglia della polizia privata dopo che il sistema di allarme ha segnalato l’intrusione di persone estranee. Poco dopo è arrivata anche la titolare, avvista dalle forze dell’ordine che ha sporto regolare denuncia.

Un territorio che non sta vivendo in termini di sicurezza il suo periodo migliore. La notte di Capodanno i malviventi, probabilmente gli stessi visto che sono in tre, hanno visitato anche il centro ‘Bellessere’ di Turigliano, dove hanno razziato il salone da parrucchiera di Alex Pezzica portando via tremila euro e facendone almeno il doppio di danni alla vetrata di ingresso, la sala Abbronzeria di Genni Isoppi dove hanno preso 400 euro e il centro specializzato in unghie dove nel cassetto c’erano 400 euro. Il penultimo colpo è stato messo a segno alla Pasticceria Serena ad Avenza, ma in questo caso i ladri non hanno trovato nulla in cassa pur avendo comunque creato ingenti danni alla porta vetrata, che hanno spaccato usando un tombino preso dal marciapiede del palazzo di fronte. Infine il negozio di abbigliamento Francini ad Avenza. Tutta una serie di furti che portano a pensare che si tratti di una banda specializzata in colpi all’interno delle attività commerciali. Malviventi spregiudicati che agiscono in maniera fulminea e che non si preoccupano minimamente di allarmi che suonano e telecamere che registrano.