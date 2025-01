Avenza, ancora furti: spaccate in pasticceria e alla sala slot

Carrara, 8 gennaio 2025 – Nuova notte di furti. Torna la paura che da tempo sta attanagliando il centro di Avenza. Dopo i raid delle scorse settimane (ultime in ordine di tempo le spaccate nel negozio di articoli sportivi ’Francini’ e al centro estetico ’Bellessere’), la scorsa notte i ladri hanno visitato due locali di viale XX Settembre. Prese di mira dai malviventi la pasticceria ’Serena’ e la sala slot ’Terry Bell’ entrambe nei pressi della Centrale. Amara sorpresa ieri mattina per Emanuele Santini che dai primi di novembre ha rilevato la nota pasticceria ’Serena’, che in questo periodo è chiusa per ferie e per ampliamento dei locali (riaprirà l’11 gennaio e in più ci sarà la possibilità di pranzi di lavoro): “Mi hanno chiamato i muratori che hanno trovato la porta spaccata e sono subito accorso” racconta il proprietario visibilmente scosso mentre ci mostra il grosso buco nella porta e gli ingenti danni. I ladri hanno rubato alcune bottiglie, dal momento che non c’erano soldi in cassa proprio perché il negozio era in ferie, e ci sono danni per 2mila euro alla porta a vetri.

“Sono amareggiato perché siamo stati colpiti proprio in questo momento in cui abbiamo investito per ampliare il locale e dotarlo di una cucina, ma noi continuiamo a lavorare per Avenza, che in questi mesi ha premiato la nostra nuova gestione” ci tiene a dire Santini. Ma non è finita qui. Dopo la pasticceria, i ladri si sono diretti a colpo sicuro alla sala slot ’Terry Bell’ di Lin Haoliang. Rabbia e sgomento anche qui: le immagini registrate dalle telecamere posizionate all’esterno del locale mostrano chiaramente due individui incappucciati e irriconoscibili in tuta da lavoro che assaltano la porta di entrata con violenza, armati della grata di un tombino. Qualcuno avrebbe riconosciuto le scarpe di un conoscente. Sono le 4,30 del mattino. I due riescono a trafugare un cambiamonete e a portarlo via su un carrello del supermercato, cambiamonete che sarà poi ritrovato all’incrocio tra via della stazione e via Sforza. Il bottino della ’Terry Bell’ si aggira sui 4mila euro, più 2mila di danno per la porta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Avenza per i rilievi e accertamenti del caso. Tanta la paura degli abitanti e dei commercianti, che ancora una volta hanno visto attaccate le loro attività. Ricordiamo che nella zona proprio di recente sono stati intensificati i controlli dal questore Santi Allegra visto il numero di furti e risse e le frequenti proteste dei cittadini (stesso trattamento è stato riservato anche al centro di Carrara e a Marina nei luoghi della movida).