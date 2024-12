Ancora un furto in villa. Colpo vicino alla ’Ferrari’

Ladri in azione in via Pirandello in una villa, in questo periodo non abitata, vicino alla scuola media Ferrari. Approfittando dell’assenza dei proprietari è stato facile per i malviventi forzare una porta ed entrare nell’edificio, probabilmente di notte. Difficile capire quando possa essere avvenuta l’intrusione, facile immaginare che i ladri siano riusciti ad entrare, non visti, dalla zona retrostante. Pare che a insospettire i vicini di casa siano stati due dettagli: l’apertura di un cancelletto che dà sulla via e anche l’accensione di luci all’interno. Nessuno però ha visto movimenti di persone poco rassicuranti, né sentito rumori. E’ stato comunque lanciato l’allarme ai carabinieri che sono intervenuti sul posto per i rilievi del caso. Non si conosce, al momento il valore del bottino, né cosa sia stato rubato. Forse qualche suppellettile o qualche oggetto di arredo. Nella villa che, come detto, era abitata saltuariamente non dovevano essere stati lasciati oggetti di valore.

Qualcuno parla di una collezione di utensili di rame, ma la circostanza non è stata confermata. A far entrare nel mirino l’abitazione circondata da un piccolo giardino è stata forse la notizia della morte del proprietario avvenuta in una città emiliana. I basisti locali non si sono fatti perdere l’occasione per segnalare ai loro sodali la condizione favorevole per mettere a segno un furto senza troppa fatica. Gli inquirenti stanno controllando individui già noti per quel tipo di attività. Sono ormai un lungo elenco i furti denunciati in questi ultimi mesi a Pontremoli e in alta Lunigiana.

N.B.