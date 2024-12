Raffica di furti sotto le feste: bottino d’oro e abitazioni sfasciate

Raffica di furti nelle case sotto le festività di Natale a Fivizzano. Come ogni anno sotto il periodo delle festività i ladri entrano in azione, soprattutto nei casi in cui i proprietari si assentano da casa per raggiungere l’abitazione dei parenti oppure per una gita fuori porta. E’ proprio in quelle occasioni che i ladri tentano il colpo. Questa volta a finire nel mirino della microcriminalità è un’abitazione della frazione di Rometta, una villetta stretta fra la statale 63 del Cerreto e la linea ferroviaria, una zona poco frequentata e dunque i ladri hanno potuto agire in piena libertà senza essere disturbati. Sono entrati in azione in assenza della proprietaria che lavora nel capoluogo. Da quanto si apprende i malviventi sarebbero riusciti ad impadronirsi di diversi oggetti d’oro che la signora conservava nella sua abitazione.

E’ di qualche giorno dopo, un ulteriore furto a poco più di un chilometro di distanza, sempre nelle vicinanze della statale 63. I ladri sono penetrati in una casa, anche qui in assenza dei proprietari, lungo il tratto della strada che, dall’altezza del passaggio a livello conduce nel borgo storico di Soliera. Pare che i ladri, non avendo trovato soldi contanti né oggetti preziosi o di valore, si siano accaniti furiosamente contro il mobilio e i suppellettili dell’abitazione. Al rientro i proprietari hanno trovato la casa sventrata. Oltre all’amaro in bocca, un bilancio dei danni salatissimo.

R.O.