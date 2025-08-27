Fugge ai carabinieri e investe una moto. L’auto dell’Arma finisce contro un muro

Paura ieri ad Avenza sul viale Galilei all’incrocio con via Campo d’Appio. Poco prima delle 19 una Fiat Panda che stava fuggendo ai carabinieri ha centrato nella sua folle corsa una moto. A bordo del motociclo c’era Iacopo Pasciuti, direttore sportivo della Carrarese, insieme alla moglie: la coppia è finita all’ospedale con delle fratture. Intanto i carabinieri, forse per evitare di investire le persone a terra, hanno finito la corsa contro un muro.

La gazzella per evitare lo scontro con i due coniugi feriti, probabilmente di ritorno dal mare, è salita su un marciapiede alto almeno venti centimetri schiantandosi contro il muretto di contenimento dei vicini palazzi, riportando seri danni. Dalle prime notizie informali i carabinieri che guidavano l’auto non avrebbero riportato ferite gravi, mentre la coppia che era a bordo del mezzo a due ruote è stata portata in ambulanza al Noa. Sempre dalle prime testimonianze, come detto, oltre a tanta paura e qualche escoriazione per loro anche delle fratture. Ma saranno poi gli esami medici a stabilire la gravità delle lesioni. Grande lo spavento tra chi in quel momento passava per strada e tra i numerosi residenti del popoloso quartiere, che sono subito scesi in strada per sincerarsi delle condizioni dei militari e della coppia caduta dallo scooter.

L’uomo a bordo della Fiat Panda che ha imboccato via Campo d’Appio a grande velocità provenendo da viale Galilei direzioni monti, non è riuscito a fuggire ed è stato fermato da un’altra gazzella all’interno di un condominio poco distante dallo scontro. Per almeno mezz’ora è stato tutto un suono di sirene e sul posto sono arrivate due ambulanze della Pubblica assistenza, un’auto medica, una pattuglia degli agenti di polizia municipale che si sono occupati dei rilievi e un’altra pattuglia di carabinieri. Lo scontro non è passato inosservato e il traffico in salita e in discesa sul viale Galilei, a quell’ora sempre molto movimentato, ha subito dei rallentamenti. A pochi passi dal muro dove si è schiantata la gazzella si è subito formato un capannello di persone, che fin da subito ha cercato di capire se le condizioni dei feriti erano gravi. L’auto dei carabinieri ha subito grossi danni nella parte del guidatore, ma per fortuna al momento dello schianto sul marciapiede non stava passando nessuno. Stando ai testimoni per l’uomo che ha cercato di seminare i carabinieri travolgendo lo scooter sono scattate le manette.

Alessandra Poggi