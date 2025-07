Fosdinovo Street Festival. Ecco 90 artisti e 50 show

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli e ieri mattina alla Locanda dei Banchieri dello chef stellato Giacomo Devoto, in località Porredo di Fosdinovo, si è alzato il sipario sul ’Fosdinovo Street Festival’, giunto alla quarta edizione. A illustrare i dettagli dell’evento che si svolgerà dal 18 al 20 luglio, Antonio Moriconi, sindaco di Fosdinovo, Walter Tamburini, presidente della Camera di Commercio di Lucca-Pisa e Massa-Carrara, ed Enzo Ascione il direttore artistico del Festival. Si tratta di un evento itinerante in grado di trasformare Fosdinovo in una grande performance a cielo aperto. Organizzata dalla locale Università Popolare, in collaborazione con la Pro Loco, la kermesse è inserita nel programma ’Fosdinovo in festival’, iniziativa tesa a sostenere l’importanza culturale del capoluogo. Saranno 90 gli artisti coinvolti e nel complesso 40 gli show. Lo Street Festival proporrà tre serate di musica, arte e spettacolo in 25 concerti,7 spettacoli di circo, danza, teatro, 8 mostre con il coinvolgimento dell’intera borgata. Tutti gli eventi sono gratuiti.

"Si tratta di un’occasione per dimostrare lo spessore, la potenzialità di Fosdinovo - afferma Enzo Ascione - Quest’anno si è alzata qualitativamente l’asticella, coinvolgendo molti professionisti dello spettacolo; si è introdotta la fotografia come forma d’arte e vi è la possibilità di ammirare ogni genere musicale". "Una delle proposte culturali - ha dichiarato il sindaco Moriconi - più apprezzate e riuscite del territorio". Attesi, per tutte le serate dalle 18, musicisti e gruppi di fama nazionale e internazionale, in un mix di generi e incroci che ancor di più rafforza il network dell’unico “Street Fest” del lunigianese. Nel contesto della presentazione, lo chef Devoto ha anticipato alcune notizie relative a manifestazioni che la sua Locanda dei Banchieri, l’azienda vitivinicola Terenzuola e il Frantoio Moro intenderebbero organizzare per l’anno prossimo, fra cui ’Eventi in Vigna’ nella zona circostante la Villa Malaspina di Caniparola.

Roberto Oligeri