Festa per la riapertura dell’Oratorio. Restaurato grazie all’impegno di tutti

Grande festa di popolo e tanta emozione per una struttura nel cuore della comunità, tornata finalmente alla vita. L’usura del tempo, le infiltrazioni meteoriche dal tetto e dal portico, aggravate dal sisma avvenuto dell’estate del 2013, avevano reso inagibile l’oratorio della Madonna del Popolo, situato in località il Poggio nel Piano di Cortila.

La volontà degli abitanti, in primis di Fabio Fabiani e di Luigi Terenzoni che avevano promosso una raccolta fondi, recandosi in pellegrinaggio sul cammino di Santiago – supportata dal Bando Regionale, con capofila il Ministero della Cultura, per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale – hanno reso possibile che il sogno dei residenti si trasformasse in realtà. Lo scorso lunedì 8 settembre infatti si è proceduto alla cerimonia di inaugurazione-riapertura dell’oratorio alla presenza delle autorità civili: c’erano il sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti, il presidente del consiglio comunale Giovanni Poleschi, assessori e consiglieri oltre a un gran numero di abitanti della Vallata. La santa messa è stata celebrata da monsignor Silvani, vescovo emerito di Volterra. L’edificio sacro sarà aperto al pubblico in giornate ed orari prefissati e sarà comunque disponibile su richiesta.

Roberto Oligeri