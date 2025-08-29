Festa dello sport con 25 associazioni

La sesta Giornata dello Sport di Aulla torna sabato 20 settembre dalle 15.30 nelle vie del centro di Aulla. L’iniziativa, organizzata dalla Consulta dello Sport del Comune di Aulla in collaborazione con Pro Loco Città di Aulla, Avis Aulla, Croce Rossa Italiana - Comitato di Albiano Magra e Pubblica Assistenza Croce Bianca Aulla, con il patrocinio di Regione e Coni, coinvolgerà oltre 25 associazioni. Ampia varietà di sport da provare gratuitamente.

Presenti: Veloclub Lunigiana con l’Enduro, “I guardiani della Luna”, Sport’ Inside, L’ecole per la ginnastica ritmica, A.s.d Serricciolo e Lunigiana football, Lunigiana Rally, Minbasket Aulla e ASD centro studi karate Lunigiana. Spazio anche a sport da combattimento con Club Virtus 1906, Podenzana Tresana Volley, Sport Village, Atletica Lunigiana e Country River per il country line dance.

Presenti inoltre A.S.D Sam.multisport Dragon kikboxing, Volley team Lunigiana, Tennis club Villafranca Lunigiana e Only Sport. Particolare attenzione alle discipline meno conosciute: Lunigiana Pattinaggio Artistico FSP della Polizia di Stato, Ginnastica Dinamica Militare Italiana, Cycling lab asd per l’indoor cycling, Compagnia della Spada, A.s.d Luniaerobica con la danza aerea, Sky Hunters Taekwondo e Pugilistica Carrarese.

Dalle 15 al Parco della Camilla il Mini Torneo di Calcio “Gatto d’Aula” per l’annata 2016, organizzato da Lunigiana calcio e arbitrato da Tasso Gianmattina. Il culmine il Gala dello Sport dalle 18.15 in piazza De Gasperi con premiazioni e ospiti. "Grande vitalità del movimento sportivo aullese", ha detto il sindaco Roberto Valettini. Soddisfatti anche Giada Moretti, presidente della Consulta dello Sport, e Alessandro Andellini, consigliere comunale e tecnico sportivo.