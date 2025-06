’Massa è in forma’. Vetrina sui vari sport

Pattinaggio artistico e rugby, vela e tiro con l’arco, passando per pallavolo e scuola di droni. È stata una domenica diversa alla Partaccia, dove è andata in scena ’Massa è in forma’, la tradizionale manifestazione-vetrina dedicata alla promozione delle attività sportive del territorio che dopo i successi delle edizioni autunnali ha avuto per la prima volta quest’anno una sua versione estiva. 23 le associazioni previste inizialmente dal Comune – che ha organizzato l’evento con il patrocinio del Coni e la sponsorizzazione di Fonteviva –, meno di una decina quelle presenti effettivamente alla Beach Arena, con via Baracchini, che avrebbe dovuto essere interamente chiusa al traffico, aperta nel tratto lato monti. Tanti, comunque, i bambini e gli adulti che hanno alternato le prime tintarelle e i primi tuffi dell’anno con le varie attività proposte dai rappresentanti delle associazioni. Soprattutto turisti, però, quelli presenti. Un aspetto, questo, su cui ha riflettuto il presidente di ‘Frecce Apuane’ Daniele Bruni, presente all’evento assieme al campione europeo Valter Basteri e ai tecnici Massimo Ceccarelli e Luigi Galli: "Non abbiamo capito il motivo dell’evento – ha detto Bruni –. Se l’intento è quello di pubblicizzare Massa ai turisti ben venga, ma bisogna spiegarlo apertamente senza dire che si vogliono pubblicizzare realtà sportive locali, perché qua alla Partaccia ci sono soprattutto turisti che a noi come associazioni non danno molto, a prescindere dall’aspetto economico. Noi – ha aggiunto – rispondiamo più che volentieri alle chiamate del Comune, ma questo semplicemente non è il posto adatto per organizzare eventi di questo tipo". Via vai di turisti e qualche locale anche allo stand di Rotellistica Apuana Carrara e Drone One, affiliate a Libertas: "Noi abbiamo fatto prevalentemente attività di volantinaggio – hanno spiegato la vicepresidente dell’associazione di pattinaggio artistico, Valentina Menconi, e e Susan Bottici, del consiglio direttivo – e qualche persona è passata, soprattutto in mattinata. Si sono interessate alle nostre attività, quindi il giudizio in generale diciamo che è positivo".

Alessandro Salvetti