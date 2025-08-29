Decoro urbano: "Rimosse 51 auto abbandonate"

"Solo nel 2025 sono già state rimosse 51 auto abbandonate in tutto il territorio comunale, a queste se ne aggiungono poi altre 35 in via di rimozione – spiega l’assessore al Decoro urbano Elena Guadagni –. Si tratta di interventi che vanno in continuità con quanto già fatto in questi anni e con un impegno che ci siamo presi fin dal nostro insediamento. Ogni situazione presente in città è conosciuta e la polizia locale, che ringrazio, ha censito i vari veicoli e ha già predisposto tutti i provvedimenti necessari caso per caso". Una situazione dunque sotto controllo quella dei mezzi abbandonati sul territorio comunale secondo l’amministrazione che sottolinea l’impegno per garantire il decoro.

"E’ necessario fare un importante distinguo – precisa l’assessore Guadagni –: tra quelli che possono sembrare tutti veicoli ugualmente abbandonati ce ne sono alcuni, 21 per l’esattezza, colpiti da fermo fiscale sui quali non possiamo procedere fino alla chiusura del procedimento. Uno di questi veicoli si trova in largo Alpini Alpi Apuane e proprio riguardo a quell’area, sono state fatte diverse verifiche dalle quali è risultato anzitutto come i camper presenti siano per la maggior parte di proprietà di residenti della zona".

L’assessore sottolinea che i camper, come qualsiasi altro veicolo, "possono regolarmente sostare in strada a patto che restino negli spazi consentiti, a essere vietato è invece il campeggio". L’intenzione dell’amministrazione è dunque di "porre particolare attenzione a eventuali comportamenti non permessi in quell’area dove, tra l’altro, è già stata programmata un’importante azione di pulizia e di tracciamenento segnaletica che verrà eseguita nelle prossime settimane".