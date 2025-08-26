E’ Giuseppe Danei il nuovo comandante

Avvicendamento al comando della sezione operativa navale di Marina della Guardia di finanza. Il tenente Apso Giuseppe Danei prende il posto del capitano Stefano Di Vozzo. Il passaggio di consegne è avvenuto in una cerimonia interna nella caserma ‘Finanziere Emilio Rossi’ di Marina, alla presenza del colonnello Filippo Bianchi, comandante del reparto operativo aeronavale. Ringraziamenti per il capitano Stefano Di Vozzo, per la passione e la professionalità che hanno connotato l’azione di comando, facendo emergere le doti per assumere le responsabilità di più alto livello del comando della stazione navale di Rimini a cui sarà adesso destinato. Il comandante del reparto operativo aeronavale ha formulato gli auguri al tenente Apso Giuseppe Danei, proveniente dalla sezione unità navali della Stazione navale di Livorno, per il nuovo impegnativo incarico.

Il capitano Di Vozzo ha ringraziato per la fiducia accordata, oltre ai collaboratori che hanno profuso il costante impegno per il conseguimento di significativi risultati in materia di polizia economico-finanziaria, polizia demaniale e contrasto ai traffici illeciti in mare. Il tenente Giuseppe Danei si è detto onorato per il prestigioso incarico che gli è stato affidato e ha assicurato la massima dedizione per corrispondere al meglio alle aspettative di legalità. L’avvicendamento si inserisce nell’ordinaria rotazione degli incarichi di comando all’interno del Corpo e punta a garantire continuità e impulso all’azione di tutela della legalità economico-finanziaria.