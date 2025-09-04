Cori, colori e musica. Lo show degli azzurri. Folla di tifosi alla Imm

Tutti insieme in mezzo alla gente in uno degli eventi tradizionali di Carrara. La squadra di calcio della città si è presentata durante la Festa della Birra ripetendo con un pizzico di scaramanzia il rituale dello scorso anno quando il mercato era ancora aperto. Stavolta si è trattato di una presentazione con tutto l’organico definito. Nel complesso di Carrarafiere, presente il prefetto Guido Aprea, si è dato appuntamento un migliaio di tifosi che hanno inneggiato alla squadra che in questi ultimi anni sta facendo vivere un sogno dal quale non vogliono svegliarsi.

Dopo il video di apertura che ha ripercorso le gesta degli azzurri è stata la cantante Ilaria Della Bidia, la cui partecipazione è stata possibile attraverso la collaborazione con il nuovo partner azzurro Bluebaker, a rompere il ghiaccio. La coppia di conduttori composta da Andrea Secci (Radio Nostalgia, Media Partner dell’evento) e Claudia Cella (giornalista per La Voce Apuana) ha fatto salire sul campo prima lo staff sanitario e poi quello tecnico con l’allenatore Antonio Calabro, acclamatissimo, che ha preso la parola: "Tutto quello che abbiamo fatto è passato e noi siamo concentrati con tanta cattiveria agonistico sul futuro. Mi sento parte di questa città e farò di tutto per la squadra". Subito dopo è intervenuto il patron Manrico Gemignani, anche lui accolto da un’ovazione che ha ringraziato tutti i tifosi invitandoli a non far mancare il supporto. Infine ha ringraziato tutti i giocatori e l’allenatore e non ultimo le istituzioni che stanno contribuendo a migliorare le strutture: "Sono felice che la squadra abbia attratto tanti bambini. Riparto dalla Serie C: abbiamo fatto una cosa splendida e la abbiamo difesa. E lo faremo anche quest’anno e se raggiungeremo prima i 45 punti andremo ancora avanti".

Parole di apprezzamento alla tifoseria sono state espresse dal prefetto Guido Aprea che ha lodato i valori dei nostri tifosi "che hanno i veri valori dello sport. Ai bambini che sono presenti dovete tramandare tutto questo. Voi siete una forza del territorio". Un altro brano di Della Bidia ha fatto da spartiacque alla chiamata della squadra coi giocatori saliti sul palco uno ad uno. Alcuni di loro sono stati anche intervistati: due giocatori storici come capitan Imperiale e l’argentino Schiavi e due nuovi acquisti come il polacco Salamon e l’ultimo arrivato Arena. Un ultimo intermezzo e l’inno della Carrarese hanno chiuso il partecipato evento con tanti curiosi presenti anche tra i tavoli. All’appello è mancato un rappresentante dell’amministrazione ma non perché ci sia un qualche "caso". Quella di ieri sera doveva essere una serata di festa e di vicinanza alla squadra. Per parlare di stadio e dei lavori non ancora partiti era giusto trovare un altro contesto.