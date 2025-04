Castiglione del Terziere, riapre il castello

C’è un luogo, incastonato tra i monti della Lunigiana, dove il tempo sembra essersi fermato. È il castello di Castiglione del Terziere, nel Comune di Bagnone, baluardo della memoria storica e culturale del territorio, che riapre al pubblico con un ciclo di visite guidate straordinarie, grazie all’impegno del comitato ’Omnia Vanitas – Amici di L. J. Bononi’.

Questo gioiello architettonico, onore e vanto della Lunigiana e della Toscana, sarebbe forse oggi ridotto a rudere, come altri che punteggiano la valle della Magra, se non fosse stato per la lungimiranza e la passione del professor Loris Jacopo Bononi. Negli anni ’60 Bononi, intellettuale e medico fivizzanese innamorato della Lunigiana, decise di restaurare il castello. Ma non si limitò a restituirgli l’antico splendore: lo riempì di opere d’arte, libri e documenti, trasformandolo in un luogo di studio, bellezza e identità.

Alla morte del professore nel 2012 il testimone è passato alla sua compagna di vita, Raffaella Paoletti, che ha continuato con dedizione la sua opera fino alla sua prematura scomparsa, due anni fa. Oggi, con rinnovato slancio, il castello apre ai visitatori che previa prenotazione avranno accesso a uno dei più bei modelli di valorizzazione della cultura locale.

Le prime date: sabato 26 aprile, sabato 31 maggio e sabato 21 giugno. L’iniziativa è in collaborazione con Sigeric - Servizi per il Turismo. Per info: 331 8866241 e 366 3712808; scrivere a mail [email protected].

Anastasia Biancardi