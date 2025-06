Campi sportivi devastati dai vandali

I vandali hanno festeggiato a modo loro la promozione della Fivizzanese calcio in Prima categoria: devastando il campo sportivo inaugurato da pochi mesi. E hanno continuano il loro raid passando anche da quello a 5 in piazza della Libertà. Una notte brava a cui ancora non è seguita la denuncia alle forze dell’ordine del presidente della società Piero Fiori nella speranza si tratti di un episodio senza seguito. Ma i danni sono stati pesanti dopo la scorribanda.

"Nella struttura di piazza della Libertà sono state rovescate e tagliate le reti di gioco, squarciata la recinzione, i palloni buttati in una scarpata, danneggiati gli infissi all’accesso "Nel campo sportivo comunale – spiega il presidente dell’Asd Fivizzanese Piero Fiori (nella foto) – sono state ribaltate e danneggiate le botti di stoccaggio dell’acqua per alimentare l’impianto irriguo necessario al mantenimento del manto erboso e danneggiato anche l’impianto elettrico. I vandali hanno strappato i fili di collegamento correndo seri rischi".

Vandalismo ma anche furti. Nel campetto a 5 di piazza della Libertà infatti i misteriosi “incursori” hanno fatto man bassa nel frigobar installato in una piccola struttura e chiuso a chiave. I vandali hanno staccato le luci, spento tutti gli impianti e si sono portati via tutte le bibite e quanto altro era conservato all’interno. Un risveglio amaro per la società di calcio Fivizzanese che gestisce le due strutture sportive. "Non ho ancora sporto denuncia – dice il presidente Fiori – non l’ho fatto finora. Però a condizione che le cose finiscano qui; diversamente procederemo per via giudiziaria contro ignoti senza alcuna esitazione" Roberto Oligeri