Vandali al playground del Villone. L’amarezza di chi lo ha costruito

Dopo l’atto vandalico di cui ignoti si sono resi protagonisti nella notte fra martedì e mercoledì al campetto da basket del Parco del Villone Puccini, arriva una buona notizia: i tabelloni rotti presto verranno sostituiti. Al Comune di Pistoia è infatti pervenuta una mail da parte del Consorzio Pistoia Basket City, che ha espresso il desiderio di impegnarsi affinché il danno venga riparato e possa essere così restituito il playground alla cittadinanza, in particolare ai tanti giovani soliti usufruirne. Nel frattempo, la vecchia bicicletta e la ruota lanciate sopra i due canestri sono state già rimosse. Fra coloro che più si sono indignati una volta venuti a conoscenza dell’episodio ecco colui che ha realizzato il campetto, ossia Paolo Melani, in passato allenatore di basket ed ex insegnante di educazione fisica in pensione. "E’ stato un atto senza senso. Sicuramente ci vorrebbe maggiore educazione e rispetto, a maggior ragione se si parla di un playground storico come quello del Villone, dedicato a un ragazzo prematuramente scomparso all’età di 29 anni". Il riferimento di Melani va a Mario Menicacci, noto speaker di Radio Pistoia 947 e dj della Discoteca Panda, venuto a mancare il 18 dicembre 1992 a causa di un infarto che lo colpì durante una partita di basket Uisp a Pieve a Nievole. "Purtroppo non è la prima volta che questo campetto è vittima di atti vandalici. Per due volte la targa in memoria di ’Marione’ è stata rimossa, mentre in altre occasioni è stata danneggiata la recinzione. E’ un vero dispiacere, specie per chi si è impegnato duramente per la creazione di questo campetto". Inaugurato nel giugno del 1996, il playground del Villone è diventato subito un punto di riferimento. "Lo abbiamo realizzato grazie ai fondi raccolti tramite feste e tornei, dopo la morte di ’Marione’. Dietro ci sono state tutte le cure del caso. Mi piange il cuore – conclude – sapere che il campetto viene maltrattato in questo modo".

Francesco Bocchini