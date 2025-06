Blitz dei vandali al campino di Ravacciano: "Pista dei barberi rotta, danni al barbecue"

"Sono profondamente amareggiata nel vedere come il campino di Ravacciano sia stato oggetto di atti vandalici che feriscono tutta la nostra comunità. La pista dei barberi é stata rovinata (nella foto), i cestini distrutti e la spazzatura lasciata ovunque, mentre anche il barbecue, che tanti del quartiere hanno contribuito a costruire, è stato gravemente danneggiato", scatta la denuncia sui social con tanto di foto che documentano la devastazione e il degrado del luogo a cui tanti residenti della zona tengono molto. "Il quartiere di Ravacciano – prosegue il post di denuncia di una residente – é frequentato soprattutto da noi e dai nostri ragazzi che ci abitiamo: proprio per questo mi chiedo chi possa aver compiuto questi gesti e soprattutto perché. Cosa sta succedendo? Com’è possibile arrivare a tanta cattiveria e voglia di distruggere ciò che appartiene a tutti noi? Invito tutti a riflettere: il rispetto degli spazi comuni é il primo passo per costruire una comunità migliore. Facciamo in modo, insieme, che il quartiere torni ad essere luogo sicuro, accogliente e curato per grandi, piccoli e anziani". Le telecamere di sorveglianza della zona potrebbero servire per trovare i vandali.