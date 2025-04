Cai Fivizzano: Fabrizio Nucchi confermato presidente, nuove iniziative per il 2024

Il Cai di Fivizzano ha il suo nuovo direttivo. Dopoi notevoli risultati del 2024, era giunto il momento di rimettere mano alla direzione del Club, come da regolamento. Si conferma, alla guida, Fabrizio Nucchi, mentre si rinnova la carica di vice con Camillo Biglioli. I consiglieri, invece, hanno subìto qualche variazione. Sono: Andrea Pellini, Nicola Di Gennaro, Gianni Furia, Luca Landucci, Luciana Della Tommasina e Mitia Santini. Nell’anno appena finiti i soci sono saliti a 227, ben 30 in più del 2023, un record per una piccola sezione. Inoltre, più di 400 persone hanno partecipato alle escursioni sociali, divise fra attività escursionistica, alpinistica, ferrata, e uscite in ambiente innevato, sia per neofiti che per esperti. Proprio perché il Club Alpino si propone di far crescere ogni socio, attraverso una solida formazione, per indirizzarlo a una fruizione consapevole e sicura della montagna, la sezione con i suoi accompagnatori svolge regolarmente attività didattica. Oltre alle escursioni, lo scorso anno, con la partecipazione degli istruttori della Scuola d’Alpinismo Lunigiana Verticale, si sono tenuti un corso di arrampicata libera, e due stage avanzati in ambiente con la collaborazione di una guida alpina.

"Oltre ai consueti momenti formativi, – spiega il presidente Fabrizio Nucchi –, sono state fatte 28 uscite, coinvolgendo circa un centinaio di soci, durante tutto l’arco dell’anno, per l’attività sui percorsi di competenza che la sezione ha tramite convenzioni con Cai Regionale e Parchi Appennino Tosco Emiliano- Apuane - Via Francigena e Sentiero dei Ducati. Nel corso del 2024 abbiamo anche aperto due nuovi sentieri nel Parco dell’Appennino. Come sezione, abbiamo, inoltre, ottenuto il parere positivo per il bando GAL “La Lunigiana del Turismo Lento”, grazie al quale quest’anno partiranno i lavori di miglioramento della segnaletica di alcuni percorsi, e, soprattutto, sarà ripristinato il sentiero storico 139 fra Aiola e Vinca con ricostruzione di alcune passerelle; sempre ad Aiola si è finanziata la richiodatura della storica falesia di arrampicata di cui siamo promotori. Come annunciato la scorsa stagione, abbiamo, iniziato il progetto di Accompagnamento Solidale, ovvero la ‘Montagnaterapia’, con la Casa Cardinale Maffi di Fivizzano, con grande soddisfazione nostra e dei ragazzi che accompagniamo sulle montagne insieme agli operatori della struttura". Non mancano la costanrw manutenzione della sentieristica e il monitoraggio nelle Apuane sul tema cave.

Anastasia Biancardi