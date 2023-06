Bus precipitato nella scarpata, la Procura di Massa indaga per lesioni

Pontremoli (Massa Carrara), 1 giugno 2023 – La Procura di Massa indaga per lesioni in merito all’incidente stradale avvenuto martedì 10 maggio scorso, quando un bus di linea di Autolinee Toscane, è precipitato in una scarpata mentre percorreva la strada provinciale 37 da Pontremoli a Zeri.

Nelle prossime ore la Procura procederà alla audizione di persone informate sui fatti, compresi i passeggeri e il conducente del mezzo.

Nell'autobus viaggiavano 20 passeggeri, compreso l'autista: 18 erano studenti e con loro anche una donna di 76 anni. In sedici sono stati portati al pronto soccorso in codice giallo, mentre tre sono stati ricoverati in codice rosso. Cinque di loro sono ancora ricoverati in ospedale.

Terminate le operazioni di recupero, il pullman è stato sequestrato.

"Le indagini, cui attivamente collabora la Polizia Stradale di Pontremoli che ha eseguito tutti i rilievi, sono finalizzate alla compiuta ricostruzione dell'accaduto e all'individuazione di eventuali responsabilità", afferma il procuratore Piero Capizzoto in una nota in relazione all'avvio delle indagini preliminari.