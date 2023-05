Bus nella scarpata, sequestrato il cellulare dell’autista

Zeri (Massa Carrara), 31 maggio 2023 – Incidente del bus ieri a Zeri: sono in corso gli accertamenti, su delega della procura di Massa, da parte della polizia stradale di Pontremoli (Massa Carrara), per capire la dinamica.

L’incidente – accaduto ieri pomeriggio – ha coinvolto ieri un autobus di linea di Autolinee toscane, finito in una scarpata dopo essere uscito fuori strada lungo la provinciale 37 che da Pontremoli sale a Zeri. Il bus ha fatto un volo di 70 metri.

Da quanto appreso gli investigatori hanno ascoltato l'autista e gli hanno sequestrato lo smartphone.

Tra le ipotesi emerse ieri quella che il conducente possa essere stato accecato dal sole o che possa aver avuto un malore.

Dei 19 passeggeri, tranne una donna tutti studenti delle superiori, due, sedicenni, ieri sono stati trasportati in codice rosso in ospedale - il più grave con l'elisoccorso al Cisanello di Pisa - tre in codice giallo, gli altri in codice verde.

Il conducente, portato in codice verde, in stato di choc in ospedale, è stato dimesso oggi. Intanto At ha inviato alla regione una propria relazione sull'accaduto.

Intanto sono state avviate le operazioni di recupero dell'autobus. Solo grazie all'effetto cuscinetto degli alberi che ha attutito gli effetti della caduta del bus il bilancio dell'incidente non si è trasformato in una vera e propria tragedia. Dei sedici feriti che si trovavano a bordo dell'autobus, tre hanno riportato ferite serie, ma comunque nessuno è in pericolo di vita.