Un complenno speciale. La delicata operazione al cuore a 84 anni. Spenge 107 candeline

Operato dai medici di Monasterio a 84 anni, lo scorso mercoledì 30 aprile ha spento 101 candeline. E’ la storia di Egidio Lucchini, arrivato all’Ospedale del Cuore di Massa 17 anni fa con un quadro clinico impegnativo. Psicologo, insegnante e scrittore, Egidio ancora oggi collabora con l’Università di Bologna. Originario di Mantova, conosce Monasterio grazie alla figlia che vive a Massa e ad un caro amico, da anni paziente dell’Ospedale del Cuore.

E’ il 2008 quando il signor Egidio, allora 84enne, si sottopone ad un esame delle coronarie e scopre che qualcosa non va: c’è una stenosi, un restringimento che rende difficoltoso il passaggio del sangue. Servirebbe un bypass, ma il signor Egidio, non è più un ragazzino e l’operazione è delicata. E’ allora che decide di consultare i professionisti di Monasterio e all’Ospedale del Cuore i medici lo rassicurano: l’intervento si può fare, in piena sicurezza. Egidio di interventi ne affronterà ben due: prima il bypass, eseguito dal dottor Stefano Bevilacqua poi, quattro mesi dopo, un’angioplastica alle coronarie, con il dottor Giuseppe Trianni. L’uomo reagisce al meglio, la sua qualità di vita migliora in modo significativo, torna a godersi la vita, gli affetti, le passioni. Fino all’ultimo controllo di routine che, nonostante il secolo vissuto, conferma un quadro clinico stabile. La storia di Egidio è la migliore conferma dell’impegno di Monasterio a curare davvero il cuore di tutti, dai piccoli ancora nel pancione di mamma agli anziani. "Alcuni medici - spiega il signor Egidio - mi avevano sconsigliato di procedere all’intervento; ma i professionisti di Monasterio mi hanno rassicurato e le operazioni eseguite all’Ospedale del Cuore mi hanno permesso di spegnere le 101 candeline. Sono grato ai dottori che mi hanno operato: ho trovato tutto il personale di Monasterio molto preparato, dai medici “storici” ai più giovani! Durante l’ultimo controllo è stato un giovane a prendersi cura di me e ne ho davvero apprezzato la gentilezza e i modi".

Quel medico è il cardiologo Alberto De Caterina: "Davvero Monasterio è in prima linea nella cura del cuore di tutti e vedere Egidio Lucchini - operato a 84 anni - spegnere 101 candeline rende merito ai colleghi che 17 anni fa lo hanno accompagnato alla scelta dell’intervento e a quelli che gli interventi li hanno eseguiti. Il signor Lucchini è un vero “uomo di altri tempi”, non solo per anagrafe, ma per i suoi modi gentili ed educati. Quante cose si possono imparare da persone così, solo ascoltandole! E la nostra professione di sanitari rende possibile questa “magia”: conoscere persone che entrano dalla porta come pazienti, ma ne escono come maestri, perché ti regalano qualcosa di buono da portare a casa. Buon compleanno signor Egidio!".